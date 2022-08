Ärger wegen Zauneidechse: Umweltschützer kritisieren Rottendorf

Es sorgt für Streit, das Baugebiet "Am Sand West" in Rottendort im Landkreis Würzburg. Noch nicht lange zurück, im Juni diesen Jahres, urteilten Richter des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, dass der Bebauungsplan für das Gebiet unwirksam sei, dass dort also nicht in der Form gebaut werden darf, wie die Gemeinde beantragt hatte. Die Naturschützer in der Region üben schon länger Kritik an dem Projekt: Unter anderem die schützenswerte Tierart der Zauneidechsen lebt dort - und ist durch die Bebauungspläne gefährdet.

Anlass der Kritik: Gemähte Wiese

Jetzt haben die Naturschützer einen neuen Anlass zur Kritik: Obwohl "Am Sand West" zwar erst einmal nicht gebaut wird, gingen die unzulässigen Eingriffe in den Lebensraum der Zauneidechse weiter, meldet der Bund Naturschutz (BN) - zum Beispiel wurde eine Wiese gemäht. Immer wieder würden in dem geplanten Baugebiet arten- und naturschutzrechtliche Vorgaben missachtet, heißt es in der Mitteilung.

Die Umweltschützer fordern daher die Gemeinde Rottendorf und das Landratsamt Würzburg auf, für den rechtlich und fachlich nötigen Ausgleich zu sorgen. Dafür sei auch eine neue artenschutzrechtliche Prüfung unverzichtbar und eine Umweltbaubegleitung einzusetzen, so der BN.

Hamster und Eidechsen verzögern das Bauleitverfahren

"Schon 2014 hatte der Bund Naturschutz umfassende artenschutzrechtliche Kartierungen eingefordert. Insbesondere Feldhamstervorkommen wurde nicht untersucht, obwohl der BN dies angemahnt hatte", berichtet Armin Amrehn, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe. "Erst als ein fotografischer Beleg eindeutige Nachweise erbrachte, wurden Untersuchungen durchgeführt, mit der Folge erster Verzögerungen im Bauleitverfahren".

Doch auch der Umgang mit der geschützten Zauneidechse war laut Bund Naturschutz unzureichend. So wurde erst bei Beginn der ersten Umsiedlung der Tiere klar, dass im Gebiet ein bedeutendes Vorkommen der Zauneidechse besteht und vorgesehene Ausgleichsmaßnahmen nicht ausreichen. Ein weiterer Kritikpunkt: Die Ausgleichsflächen wurden laut BN nicht fachlich betreut, weil eine gemäß Bebauungsplan vorgesehene Umweltbaubegleitung nicht existent sei. Dass Eingriffe auf solchen Flächen vermieden werden sollen, sei nicht beachtet worden - was wiederum gegen die Vorgabe spricht, Streuobst- und Heckenbereiche möglichst zu erhalten.

"Intensivmahd" als Eingriff

Eine Aufhebung des Bebauungsplanes war damit laut BN unausweichlich. "Der Bund Naturschutz fordert nun, dass die Gemeinde Rottendorf und das Landratsamt Würzburg sicherstellen, dass keine weiteren Maßnahmen im Gebiet erfolgen, die in Lebensräume vorhandener Arten eingreifen, wie beispielsweise die kürzlich erfolgte Intensivmahd im Zauneidechsenhabitat", sagt Steffen Jodl, Geschäftsführer beim BN.

Aktuell gebe es keine rechtliche Grundlage für derartige Eingriffe, mahnt der BN. Zuvor müssten die geforderten Artenschutz-Erhebungen durchgeführt werden - fachlich korrekt. Außerdem fordert der BN Ausgleichmaßnahmen "im nötigen Umfang und an geeigneter Stelle unter Einbeziehung einer Umweltbaubegleitung".