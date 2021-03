Ärger um Wonnemar Marktheidenfeld: Besitzer sperrt Stadt aus

Im derzeit geschlossenen Freizeitbad Wonnemar in Marktheidenfeld sind nach Auskunft der Stadt in der Nacht auf Freitag die Schlösser ausgewechselt worden. Am Freitag sollen die beiden Techniker und der städtische Mitarbeiter der erst im Herbst gegründeten städtischen Bädergesellschaft vor verschlossener Tür gestanden sein. Sowohl Bürgermeister Thomas Stamm als auch der Geschäftsführer der Bädergesellschaft Matthias Hanakam waren darüber empört: "Wir sind ohne Ankündigung vor die Tür gesetzt worden. Das riecht nach Konflikt", so Hanakam in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

Neuer Besitzer übernimmt Notbetrieb des Wonnemar

Am Freitag habe der neue Besitzer des Erlebnisbades, die AIM SPA Deutschland GmbH aus Passau, gegenüber der Stadt Markheidenfeld schriftlich angekündigt, nun selbst den Notbetrieb zu übernehmen. AIM-Geschäftsführer Robert Maier bestätigte das dem BR und er bestätigte auch den Umstand, dass der Zutritt zum Marktheidenfelder Bad widerrufen worden sei. Für die kommende Woche kündigte er eine Pressemitteilung an, um den "sachlichen Zusammenhang darzustellen". Laut Maier sei während des Notbetriebs des Bads ein Filter geplatzt und so Sand ins Becken geraten.

Stadtrat berät über weiteres Vorgehen

Marktheidenfelds Bürgermeister will nun über das Wochenende überlegen, wie es in Sachen Wonnemar weitergehen soll. Der Stadtrat müsse in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag die weitere Vorgehensweise entscheiden. Weitere Verhandlungen mit dem neuen Besitzer des Erlebnisbades, der AIM SPA Deutschland GmbH seien nur noch schwierig vorstellbar, heißt es aus dem Marktheidenfelder Rathaus. Es müsse überlegt werden, ob Rechtsmittel per Gericht eingereicht werden.

Besitzerwechsel nach Insolvenz

Anfang Februar kam es zum Verkauf der zur interSPA-Holding gehörenden Wonnemar-Bäder, zu dem auch das Marktheidenfelder Erlebnisbad gehört, an die AIM SPA Deutschland GmbH. Hintergrund ist die Insolvenz der interSPA-Gruppe, zu der das Wonnemar bisher gehörte. Das Wonnemar wird seit Ende 2020 im Notbetrieb von Stadt Marktheidenfeld und der Marktheidenfelder Bäder GmbH geführt, um die Technik am Laufen zu halten und Schäden zu vermeiden. Dadurch entstehen pro Monat 40.000 Euro Kosten. Die Stadt hatte nach Bekanntwerden der interSPA-Insolvenz den Heimfall ausgerufen. Damit würde das Bad an die Stadt zurückgehen. Die neuen Besitzer sind mit diesem erklärten Heimfall nicht einverstanden.