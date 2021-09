Ärger um Tweet: Aiwanger spricht von "Missgeschick"

Die Bundestagswahl war in vollem Gange, als Hubert Aiwanger für Irritationen und tiefes Stirnrunzeln sorgte. Der Freie-Wähler-Chef veröffentlichte auf seinem Twitter-Account die vorläufigen Prognose-Ergebnisse eines Umfrageinstituts und verknüpfte das mit einem Wahlaufruf für die Freien Wähler. Nun hat der Niederbayer diesen möglichen Verstoß gegen das Bundeswahlgesetz als "Missgeschick" bezeichnet.

Im BR Fernsehen sagte Aiwanger, es sei auf jeden Fall "nicht böse Absicht oder sonst was dahinter gestanden." Nach wenigen Minuten sei der Tweet wieder weg gewesen, Details werde man klären.

Die Wahlprognose, die er getwittert hatte, basierte auf sogenannten Exit Polls, den repräsentativen Nachwahlbefragungen von Meinungsforschungsinstituten, die vor allem für die erste Prognose um 18 Uhr (nach Schließung der Wahllokale) und für die Informationen zum Wählerverhalten wichtig sind. Der Tweet wurde zwar schnell gelöscht. Doch die Sache ist damit natürlich längst nicht aus der Welt.

Aigner spricht von unanständigem Verhalten

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner forderte Aiwanger dazu auf, sich für die kurzzeitige Veröffentlichung von Wahlprognosen zu entschuldigen. Zwischenergebnisse von Wahltagsbefragungen vor 18 Uhr zu verbreiten und das mit einem Wahlaufruf zu verbinden, sei zutiefst unanständig, sagt Aigner. Da es eine Wahl-beeinflussende Handlung sei, sei das außerdem durch das Bundeswahlgesetz verboten:

"Hubert Aiwanger hat großen Schaden angerichtet und sollte sich öffentlich entschuldigen." Ilse Aigner, Landtagspräsidentin

Aiwangers Schweigen dazu sei nicht hinnehmbar und mit dem Löschen des Tweets sei es nicht getan, so Aigner weiter. Auch aus dem CSU-Vorstand sind am Montagvormittag kritische Stimmen zu hören. So ein Verhalten sei eines stellvertretenden Ministerpräsidenten unwürdig, sagte Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder laut Teilnehmern. Schon zuvor hatte Söder von Wahlmanipulation gesprochen und eine Aufarbeitung angekündigt. Wörtlich hatte er gesagt: "Das geht gar nicht."

Bundeswahlleiter prüft Fall

Der Tweet beschäftigt aber nicht nur die schwarz-orange Koalition in Bayern. Die Klärung obliegt auch den Wahlkontrolleuren. Der Bundeswahlleiter äußerte sich am Vormittag zu dem Fall. Auf Nachfrage der dpa erklärte er, es bestehe die Möglichkeit, dass Aiwanger mit seinem Post gegen Paragraf 32 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes verstoßen habe.

In dem betreffenden Gesetzespassus heißt es: "Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig."

Hohe Geldstrafe möglich

Denkbar, dass auf Aiwanger nun eine höhere Geldstrafe zukommt. Zuwiderhandlungen können nämlich laut Paragraf 49a (Absatz 1 Nummer 2 Absatz 2) "mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden". Die Vorschrift richtet sich demnach zwar primär an Fernseh- und Rundfunkanstalten - sie erstreckt sich aber auch auf Meldungen über soziale Netzwerke wie Twitter, weil darüber eine große und unbestimmte Zahl von Personen erreicht wird.

So formuliert es der wissenschaftliche Dienst des Bundestags. Damit soll - wie es in einem anderen Paragrafen heißt - verhindert werden, dass Wählerinnen und Wähler im Stimmverhalten beeinflusst werden.