Ärger um Traumvilla für Helene Fischer am Ammersee

Das Grundstück liegt direkt am Ammersee, ist insgesamt über 3.000 Quadratmeter groß, wobei die Hälfte davon Landschaftsschutzgebiet ist und deshalb nicht bebaut werden darf. Wie die Zeitschrift "Bunte" berichtete, hatte Helene Fischer das Grundstück im Sommer 2017 mit ihrem damaligen Partner Florian Silbereisen gekauft und kurz darauf vom Landratsamt eine Baugenehmigung für eine Villa erhalten.

Gemeinde Inning will geplante Abgrabungen verhindern

Auslöser für den ganzen Ärger war Medienberichten zufolge dann ein sogenannter Texturantrag, der vom Gemeinderat im vergangenen November abgelehnt wurde. Helene Fischers Wunsch war es offenbar, das Grundstück, das zum See hin abfällt, begradigen zu lassen. Mehr als zwei Meter Erde müsste man dafür abtragen. Außerdem war den örtlichen Gemeinderatsmitgliedern das ganze Projekt offenbar zu groß geworden. "Das Bauvorhaben stört das Ortsbild mit der massiven Bebauung sehr und beeinträchtigt somit das Ortsbild", heißt es in dem Sitzungsprotokoll, das "tz" und "Merkur" schriftlich vorliegt. Die Gemeinderatsmitglieder fürchten offenbar Spannungen. Genehmige man Prominenten wie Helene Fischer eine Riesenvilla, würden potenzielle Bauherren ähnlich groß planen. Und der See wäre bald zugebaut, sollen Lokalpolitiker dem Starnberger "Merkur" berichtet haben.

Unternehmer-Ehepaar "Hirmer" war Vorbesitzer des Grundstücks

Laut "Bunte" hatten Helene Fischer und ihr Ex-Freund Florian Silbereisen das Grundstück am Ammersee von dem bekannten Münchner Herrenmode-Unternehmer Christian Hirmer gekauft. Die beiden ließen das alte Haus auf Grundstück abreißen, um ein fast doppelt so großes mit mehr als 350 Quadratmetern Wohnfläche plus Schwimmbad bauen zu lassen.

Der "Bunten" zufolge gehört das Seegrundstück nach der Trennung von Florian Silbereisen jetzt Helene Fischer alleine – und damit wohl auch der Ärger mit den zuständigen Baubehörden. Das Ehepaar Hirmer soll inzwischen ein neues Anwesen am Ammersee ganz in der Nähe gefunden haben.