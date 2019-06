04.06.2019, 08:00 Uhr

Straßenbau: Ärger um Strebs in Gilching – Bürger wehren sich

Die Erschließung einer Straße in Gilching sorgt für Bürgerproteste. Denn die Straße ist jahrzehntealt, aber die Gemeinde stellt sie erst jetzt fertig und will die Anwohner an den Kosten beteiligen. Vier- bis fünfstellige Beträge stehen im Raum.