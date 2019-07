Ärger um Sandabbau im idyllischen Blumenthal

Im Lindberger Ortsteil Blumenthal (Lkr. Regen) fürchten die Bewohner der acht Häuser um ihre Ruhe. Denn wenn die Behörden den Abbau von Sand genehmigen, dann könnte es bald ungemütlich werden in dem Idyll.

Sandgrube gab es schon in den 70er-Jahren

Der Bauunternehmer Florian Schreder will auf einem gut 8.000 Quadratmeter großen Grundstück über einen Zeitraum von 15 Jahren Sand abbauen. Schon in den 70er-Jahren war in Blumenthal eine Sandgrube.

Gegner befürchten Lärm und Lastwagenverkehr

Die Gegner der Sandgrube haben Naturschutz-Bedenken. Mittlerweile leben dort streng geschützte Kreuzotter. Aber nicht nur Tiere könnten unter die Räder von unzähligen Lastwagen kommen, fürchten Anlieger wie Annamaria Demmert, Matthias Schmidt oder Michael Stangl:

"Wir können ja noch auf die Seite springen, wenn ein Lastwagen kommt. Aber die älteren Leute mit dem Rolllator. Dann das Thema mit dem Schulweg. Ich hab drei Kinder, die täglich auf dieser Straße unterwegs sind." Anwohner aus Blumenthaler

Nur eine einbahnige und vielfach geflickte Strasse führt von Lindberg nach Blumenthal. Das hat auch die Mehrheit im Gemeinderat gegen die Sandgrube stimmen lassen.