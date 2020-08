Ärger um neue App des Fugger und Welser Museums

Mit einer App das Schicksal eines jungen Sklaven erlebbar machen. Das war die Idee des Augsburger Fugger und Welser Museums. So sollten vor allem junge Leute an die Geschichte der berühmten Kaufmannsfamilien herangeführt werden - auch an deren Schattenseiten. Denn zumindest die Welser haben unmittelbar vom Sklavenhandel profitiert. Die App ging im Januar an den Start - doch schon bald meldeten sich Kritiker zu Wort. Unter anderem mit Rassismus-Vorwürfen.

Dunkle Seiten der Augsburger Handelsgeschichte

"Perico" heißt der junge Sklave, an dessen Leben die App-Nutzer teilhaben konnten. Die Welser haben ihn im 16. Jahrhundert gekauft, verschleppt und wiederverkauft. Wer sich vor einem Besuch des Fugger und Welser Museums die App heruntergeladen hatte, konnte sich in den letzten Monaten digital durch die Ausstellungs-Räume lotsen lassen.

Dass das Museum so auch die dunkle Seite der Augsburger Handelsgeschichte beleuchten wollte, finden die Kritiker an sich gut. Aber: "Der reine Umfang des europäischen Versklavungshandels wird in dieser App in keinster Weise deutlich", meint Claas Henschel, vom Lehrstuhl für Europäische Kulturgeschichte an der Universität Augsburg. "Dass dort bis zu 12 Millionen Menschen aus ihrer Heimat entrissen, über den Atlantik transportiert, unter menschenunwürdigsten Bedingungen zu Tode gearbeitet wurden, kommt dort fast in keiner Form vor." Es sei lediglich die Geschichte eines jungen Mannes dargestellt, der quasi als Haussklave von einem der Welser auf eine Art von Abenteuertour mitgenommen werde.

Kritik am Blickwinkel der App

Das gehe dann doch an der historischen Realität vorbei, findet Henschel. Ihn stört auch, welche Perspektive die App den Nutzern seiner Meinung nach aufdrängt: "Man begleitet zwar den jungen Perico auf seiner Reise, wird dann aber zum Beispiel durch Aufgaben, wo man seinen Verkaufspreis in der Neuen Welt berechnen soll, eigentlich in die Perspektive eines Sklavenhalters gebracht. Der Fakt, dass hier ein Mensch verkauft wird – als Ware – kommt in dem Moment in keinster Weise vor."

Spielerisch informieren?

Tatsächlich geht es an einer Station darum herauszufinden, wie viel Gewinn die Sklavenhalter mit dem Weiterverkauf von Perico gemacht haben. Wer die richtige Antwort anklickt, kann sich der nächsten Station widmen.

Ein spielerischer Zugang zum Sklavenhandel: Das geht auch Simone G. Bwalya zu weit. Sie ist bei der "Initiative Schwarze Menschen in Deutschland" aktiv: "Es war fast unerträglich, muss ich Ihnen sagen. Wie dieser Perico dargestellt wird und diese Leichtigkeit, als wäre das alles easy peasy gewesen seinerzeit", so Bwalya. "Das ist zuviel!" Sie habe sich selbst umfangreich mit der Kolonialgeschichte beschäftigt - auch, weil sie schwarz sei und deshalb ein Interesse habe. "Das tut weh", so die Aktivistin.

Vorurteile werden reproduziert

Für Simone G. Bwalya ist klar, ein solcher Umgang mit dem Thema Sklaverei bekämpft Rassismus nicht, sondern reproduziert seine Denkweisen. Ein schwerer Vorwurf, mit dem sich Wiebke Schreier auseinandersetzen musste. Sie leitet das Fugger und Welser Museum. "Rassismus-Kritik trifft hart", so Schreier. "Da wollten wir uns sofort mit den Kritikern auseinandersetzen - das haben wir auch getan – und sind offen gewesen, die App zu überarbeiten." Die Intention des Museums sei "natürlich eine ganz, ganz andere gewesen. Wir kommen aus der Richtung, dass wir ein kritisches Haus sind und dieses kritische Haus seit Anfang die Themen auch kritisch bespielt."

App wird überarbeitet

Schönfärberei? Den Vorwurf weist das Museum zurück. Aber Schreier ist klar, dass da irgendwas schief gelaufen sein muss: "Mit der App war es uns eigentlich ein Ansinnen, etwas für jugendliche Nutzer anzubieten, was uns scheinbar für diese Altersstufe so nicht gelungen ist."

Die Konsequenz: Die App wird erstmal aus dem Verkehr gezogen und überarbeitet. Ob "Perico" auch in der neuen Version noch eine Rolle spielen wird, steht noch nicht fest.