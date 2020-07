Ärger um Motorradlärm im Allgäu – Polizei kontrolliert verstärkt

Anwohner beliebter Motorradstrecken im Allgäu klagen seit langem über starken Lärm durch die Biker. Die Polizei will dagegen mit verstärkten Kontrollen vorgehen. Denn ob am Jochpass in Bad Hindelang oder am Riedbergpass: Laut aufheulende Motoren, oft von regelwidrig getunten Maschinen, scheinen ein zunehmendes Problem zu sein, klagen zumindest viele Anwohner.

Kontrollgruppe Motorrad seit 2018

Die Polizei sieht sich aber auf einem guten Weg. Die Kontrollgruppe Motorrad kontrolliere bereits jetzt verstärkt auch abseits der stark frequentierten Motorradstrecken, heißt es vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf BR-Anfrage. Die Strategie: Steter Tropfen höhlt den Stein. So habe die Einführung der Kontrollgruppe 2018 bereits zu einer "gefühlten Reduzierung des Verkehrslärms" geführt.

Unerlaubtes Tuning macht Maschinen extra laut

Aufgrund der Gefahr, erwischt zu werden, würden entsprechende Zielgruppen unter den Bikern das Allgäu bereits meiden. Neben Tempolimits oder Überholverboten überwacht die Kontrollgruppe auch unerlaubtes Tuning – zum Beispiel manipulierte, sogenannte Klappenauspuffe, wie sie auch bei Autos immer häufiger zu beobachten sind. Die Beamten könnten jedoch nur beanstanden, was verboten sei, heißt es von der Polizei weiter. Viele Motorräder seien auch im regelkonformen Zustand bereits sehr laut.