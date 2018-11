Ärger um mobilen Hühnerstall in Krailling

Ein Bauer aus Frohnloh bei Krailling muss wohl 3.400 Euro Ausgleichszahlung für seinen mobilen Hühnerstall leisten.

Mobiler Hühnerstall als Eingriff in das Landschaftsbild

In einer ersten Tendenz vor dem endgültigen Urteil betonten die Richter des Münchner Verwaltungsgerichts bei einem Augenscheintermin auf dem Frohnloher Feld, dass der mobile Hühnerstall gemäß des Bundesnaturschutzgesetzes einen Eingriff in das Landschaftsbild darstelle. Damit gingen die Richter mit dem Landratsamt Starnberg konform, das eine Ausgleichszahlung von dem Bauern in Höhe von 3.400 Euro gefordert hatte.

1.000 freilaufende Hühner auf der Wiese

Es helfe auch nichts, so die Richter, dass der Bauer hier mit freilaufenden Hühnern etwas Gutes für die Natur tue, wie der Bauer argumentiert hatte. In dem mobilen Stall auf der eigenen Wiese hält der Landwirt etwa 1.000 Hühner. Ein endgültiges Urteil wird den Streitparteien nach einer letzten Beratung der Richter in den nächsten Tagen zugestellt.