Ärger um Klos bei Rock im Park

Viele Besucher des Festivals "Rock in Park" auf dem Nürnberger Zeppelinfeld kritisieren in den sozialen Netzwerken die Veranstalter, weil es ihrer Meinung zu wenige Toiletten auf dem Gelände gibt. Es sei "ein Desaster" und "einfach nur chaotisch", schreibt eine Frau auf Facebook. Auf Twitter beklagt eine Festival-Besucherin eine "unfassbare Toilettensituation". So etwas habe sie noch nicht erlebt.