Ärger um Hundeschule: Richter rügen Miltenberger Landratsamt

Hundeschulenbesitzerin Antonia Zöller hatte geklagt, nachdem das Landratsamt ihr Auflagen erteilte hatte, die den Betrieb einschränken sollten. Hintergrund waren Nachbarschaftsbeschwerden wegen angeblich zunehmender Lärmbelästigung. Der Lärm war im Würzburger Prozess schlussendlich aber gar kein Thema.

Die Richter erklärten die ganze Baugenehmigung für rechtswidrig, weil die Betriebsbeschreibung der Hundeschule zu unpräzise formuliert sei. "Wir haben 2014 mit der Genehmigung der Hundeschule ein großes Zugeständnis gemacht, mit dem wir auf die Nase gefallen sind", erklärte Matthias Krah, Abteilungsleiter für Bauwesen im Landratsamt Miltenberg.

Gericht erklärt Genehmigung des Landratsamts für rechtswidrig

Das Würzburger Verwaltungsgericht habe die Genehmigung für rechtswidrig erklärt, weil der Umfang der Hundeschule nicht erkennbar gewesen sei – sprich, wie viele Tiere unterrichtet werden sollten und vor allem in welchem Zeitrahmen. Auch eine Flutlichtanlage sei nicht erwähnt gewesen.

Eigentlich darf rechtlich gesehen im Außenbereich, in dem die Hundeschule liegt, nicht gebaut werden. Es gibt keinen Bebauungsplan. Dass Antonia Zöller dennoch ihr Gelände am Ortsrand des zu Großheubach gehörenden "Klotzenhofs“ mit 80 Einwohnern einzäunen durfte, lag quasi am "good will“ der Gemeinde Großheubach und des Miltenberger Landratsamts als Genehmigungsbehörde.

Großheubacher Bürgermeister versuchte zu vermitteln

"Ohne den Nachbarschaftsstreit, der da ausgebrochen ist zwischen zwei Familien, wäre die Sache gar kein Thema", sagt der Bürgermeister von Großheubach, Günther Oettinger. "Wir haben mehrfach versucht, zwischen den Zöllers und den Nachbarn zu vermitteln, haben mit Engelszungen auf sie eingeredet – ohne Erfolg." Deshalb hätte der Gemeinderat den zweiten Bauantrag von Antonia Zöller nun auch abgelehnt, so Oettinger.

Der Bürgermeister von Großheubach spricht von einer "zeitlichen Übernutzung“ der Hundeschule, von einer Flutlichtanlage, die nie genehmigt, beziehungsweise beantragt worden sei und von tiefen Gräben zwischen den zerstrittenen Familien.

Hundebesitzerin sieht sich in Existenz bedroht

Laut Antonia Zöller griffen die Nachbarn in der Vergangenheit zu harten Bandagen, um den Betrieb der Hundeschule zu sabotieren, wie Beschallung durch Musik, Wecker oder Motorsägen. Jene Nachbarn, die sich wegen Lärmbelästigung beschwerten, versuchten also, die Hundeschule durch Lärmbelästigung ihrerseits zu sabotieren. Zöller ist nicht nur verärgert, sie sieht sogar ihre Existenz bedroht. Sie hat mehr als 20.000 Euro in ihren Traum von einer eigenen Hundeschule investiert.

"Ich war 26 als ich vor fünf Jahren den Bauantrag gestellt habe und es wird mir jetzt zum Verhängnis, dass ich mich auf Behörden verlassen habe." Im Endeffekt soll ich auch noch dafür zahlen. Das Landratsamt macht mir andauernd Druck, kommt mit Androhungen von Zwangsgeldern von mehreren tausend Euro. Das treibt mich in den Ruin!“ Hundeschulenbesitzerin Antonia Zöller

Die Behörden wollen eine Lösung für die Hundeschule am Klotzenhof finden. Am Dienstag findet ein Vor-Ort-Termin statt mit Gemeindevertretern und Landrat. Wenn es den beiden verfeindeten Familien nicht gelingt, die tiefen Gräben zu überwinden, wird eine Lösung aber wohl eher schwierig sein.