Ärger um Graffiti-Parolen in Passau: Stadt will durchgreifen

Die Carlonegasse in Passau verbindet nicht nur Altstadt und Dom, an den Wänden gibt es auch einiges zu lesen: "Antifa", "war hier", "Milf", "Kill me", dazwischen Herzchen, Smileys, aber auch zwei kunstvoll gestaltete Gesichter mit hängenden Backen. Die Gasse ist voll von Schmierereien und Graffitis - wie so viele Orte in Passaus Altstadt.

Was kann man tun, um Sprayer abzuschrecken?

Laut Polizeistatistik gehen die Zahlen zwar zurück: von 178 Ermittlungsverfahren im Jahr 2017 auf 60 Anzeigen im Jahr 2021. Doch die Stadtverwaltung will jetzt eingreifen. Noch bis Ende Juli wird eine Bestandsaufnahme gemacht und ausgewertet, wo wie viel gesprüht wird. Danach will man dem Stadtrat Vorschläge machen, was man tun könnte, um Sprayer abzuschrecken.

Konkret geht es um mehr Beleuchtung in dunklen und verwinkelten Gassen und um Videoüberwachung. "Bei der Videoüberwachung sind die rechtlichen Hürden hoch. Aber wir prüfen Festinstallationen für bestimmte Bereiche und mobile Systeme zur temporären Nutzung", sagt Ordnungsamtschefin Karin Schmeller.

Forderung nach mehr legalen Flächen

Doch sind harte Maßnahmen der richtige Weg? Kunstlehrer und Fassadenkünstler Fabian Edenharder kennt die Sprayer-Szene. Er findet, die Stadt könnte dem Problem zumindest ein bisschen entgegenwirken, in dem sie in der Innenstadt mehr legale Flächen zum Sprühen anbietet. "So kann man nicht nur die Illegalität verhindern, sondern auch noch Kunst und Kultur im städtischen Raum fördern", sagt er.

Die Wand, die die Stadt zur Verfügung stellt, liegt im Ortsteil Haibach, ein gutes Stück vom Zentrum entfernt. "Den Graffiti-Sprühern geht es darum, gesehen zu werden. Also warum nicht eine fünf mal zwei Meter große Wand im Bschüttpark oder an der Innpromenade aufstellen?", meint Edenharder.