Ärger um Freiluft-Gastronomie in Mittenwald

In der Hochstraße in Mittenwald ist es eng. Trotzdem wollte der Marktgemeinderat den Wirten erlauben, in Corona-Zeiten ihre Kapazitäten im Freien zu erweitern. Doch daraus wird wohl nichts. Die Kommunalaufsicht im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat den Bürgermeister von Mittenwald beauftragt, die Entscheidung zu überarbeiten. Der muss sie wieder auf die Tagesordnung des Marktgemeinderates setzen.

Feuerwehr bezweifelt Vorhaben

Die Feuerwehr hatte als erstes Zweifel, ob in der engen Hochstraße eine weitere Einengung der Straße durch mehr Tische und Stühle gut wäre. Sie kommen jetzt schon mit ihrer Drehleiter im Brandfall nicht überall hin. Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) hatte selbst die Kommunalaufsicht eingeschaltet und um Klärung gebeten.

Anonyme Anzeige bleibt folgenlos

Die Entscheidung des Landratsamtes ist unabhängig von der anonymen Anzeige, die ein Mittenwalder gegen jene Gemeinderäte erstattet hat, die für die Erweiterung gestimmt hatten. Die Anzeige hat juristisch keine Folgen. Einzelne Gemeinderäte können für ihr Abstimmverhalten nicht belangt werden. Der Anzeigenerstatter muss also in Zukunft auch den rechtlich einwandfreien Weg gehen – und mit seinem Namen und Gesicht bei der Kommunalaufsicht im Landratsamt vorstellig werden, um seinen Widerspruch zu erklären.