Ärger um Fassaden-Abriss: Demo gegen Hausverwaltung

Rund 100 Eigentümer der fünf Hochhäuser in Nürnberg-Neuselsbrunn haben heute vor den Büros der Hausverwaltung Vonovia Treuhand Immobilien (VIT) demonstriert. Sie machen der Hausverwaltung schwere Vorwürfe.

Keine Infos im Vorfeld

Diese hätte sie bereits vor Monaten beim Verdacht, dass in der Dämmung brennbares Material schlummert, informieren und in die weiteren Entscheidungen mit einbinden müssen. So standen sie vor vollendeten Tatsachen, als ihnen im vergangenen Oktober mitgeteilt wurde, dass die Fassade komplett abgerissen werden muss.

Zudem bezweifeln viele der Eigentümer, dass der Abriss überhaupt nötig war. Sie werfen der Hausverwaltung Fehler vor und haben ein eigenes Gutachten anfertigen lassen. Demnach soll keine konkrete Brandgefahr bestanden haben. Die Fassade hätte nicht abgerissen werden müssen. Das soll aus dem Gutachten hervorgehen. Viele Eigentümer lassen sich von einer Anwaltskanzlei vertreten und wollen gegen die Hausverwaltung vor Gericht ziehen. Die Hausverwaltung widerspricht: Weil Gefahr für Leib und Leben bestanden haben soll, musste die Verwaltung schnell handeln. Bei der Entscheidung, die Fassade und Dämmung abzureißen, waren sich zudem die Sachverständigen, Bauordnungsbehörde, Feuerwehr und Stadt Nürnberg einig.

Es geht um Tausende Euros

Bei dem Streit geht es um sehr viel Geld. Die Sanierung der Fassade kostet Millionen. Derzeit müssen die Eigentümer pro Wohnung bis zu 50.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Aber nicht nur Geldsorgen machen vielen Neuselsbrunnern zu schaffen. Nach dem Abbruch der Fassade leben rund 600 Menschen seit Wochen praktisch in einem Rohbau. In vielen Wohnungen sind die Wände nass und schimmelig. Wann die neue Fassade und Dämmung kommt, ist immer noch nicht bekannt.

Alternative für Dämmung fehlt

Im Mai 2018 erfuhr die Hausverwaltung, dass unklar sei, welche Materialen in der Dämmung stecken und erhielt den Auftrag von der Stadt Nürnberg, Klarheit zu schaffen. Ende September wurde dann bekannt, dass es sich um brennbares Material handelt. Innerhalb von zwei Monaten wurde daraufhin die komplette Fassade und Dämmung der fünf Hochhäuser abgetragen. Das brennbare Material wurde 1965 beim Bau der Hochhäuser unzulässig angebracht, teilte die Stadt Nürnberg mit. An Hochhäusern sei brennbares Material in Fassade und Dämmung nicht erlaubt.