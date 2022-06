Ärger um Dresscode an Schulen: Welche Kleidung ist angemessen?

Nackte Taillen, freie Schultern, viel Oberschenkel: Wie viel Haut Schülerinnen und Schüler im Unterricht zeigen dürfen, führt immer wieder zu Diskussionen. Zuletzt machte eine Ebersberger Realschule Schlagzeilen, weil Lehrkräfte auf die Kleiderordnung hinwiesen.

Jugendliche: Kleidung ist persönliche Entscheidung

Am liebsten trägt die 17-jährige Luca gerade schwarze Cargo-Hosen und dazu bauchfreie, weiße Tops. Praktisch und bequem eben. "Was ich anziehe, ist meine persönliche Entscheidung", meint die Schülerin. Wenn sie mal mehr Ausschnitt trage, würde ihr schon auffallen, dass selbst Freundinnen und Freunde etwas gucken würden. Aber sie stehe zu ihrem Kleidungsstil.

Jeder solle in der Schule tragen dürfen, worin er sich wohlfühlt, findet auch der 16-jährige Lukas. Von Mitschülerinnen in bauchfreien Tops fühle er sich nicht abgelenkt im Unterricht. Beide sind gegen eine Kleiderordnung an Schulen, denn sie kennen selbst die Grenzen. "Ich würde nie eine kurze Hose anziehen, wo mein Po unten raushängt" sagt Luca. Auch für Lukas sei nackter Oberkörper ein Tabu, meint Lukas.

Eltern: Für warme und angemessene Kleidung

Wie sich Luca kleidet, in dieses Thema mischt sich Lucas Mutter Sigrid kaum ein. Wenn, dann meist aus Sorge darum, ob ihre Tochter warm genug angezogen sei, oder ob noch eine Jacke drüber besser wäre für den Schulweg. Insgesamt bedauert sie, dass die jungen Menschen heute alle extrem uniform gekleidet seien. Eine strenge Kleiderordnung könnte das noch mehr fördern.

Bettina hat zwei Töchter im Schulalter. Am Frühstückstisch gibt es schon mal Diskussionen über Kleidung, zum Beispiel über die Rocklänge. "Wenn ich vorsichtig hinterfrage, dann ziehen sie sich manchmal wieder um", erzählt sie. Man dürfe nur nicht zu viel dazu sagen. Grundsätzlich ist sie aber schon der Meinung, dass die Verantwortung für eine angemessene Kleidung bei den Eltern liege.

Soziologe: Schulen für Kleiderregeln verantwortlich

"Schule ist kein Club, keine Disco, sondern ein Arbeitsplatz", meint Soziologe Klaus Hurrelmann. Und für das gemeinsame Lernen brauche es auch eine gute Arbeitsatmosphäre, die durch angemessene Kleidung gefördert würde. Hier sei die Schule zuständig, klare Regeln aufzustellen. Tatsache sei, dass Kinder und Jugendliche heute sehr viel Zeit in der Schule verbringen würden, auch aufgrund von Ganztagsangeboten.

Schulen seien heute aus ihrem Selbstverständnis heraus öffentliche Sozialräume. Deswegen sei es auch Aufgabe der Schule, Umgangsformen zu thematisieren, dazu gehöre auch die Kleiderordnung. Was angemessen ist, das sollten Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern diskutieren.

Kultusministerium: Dialog statt Vorschriften

Feste staatliche Vorschriften darüber, was an der Schule getragen werden soll, gibt es in Bayern nicht. Nur eine allgemeine Vorgabe zum angemessenen Verhalten. "Die Schülerinnen und Schüler haben alles zu unterlassen, was den Schulbetrieb (…) stören könnte", heißt es im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (Art. 56 Abs. 4).

Welches Kleidungsstück nun eine potentielle Störung des Schulbetriebs verursachen könnte, das sollen laut Kultusministerium die jeweiligen Lehrkräfte vor Ort selbst entscheiden. Im Idealfall sollen Schulleitungen vor Ort gemeinsam mit Lehrern, Eltern und Schülern beschließen, ob und gegebenenfalls welche Regelungen zur Kleiderwahl es geben sollte. Vorausgesetzt, die Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler würden mit der Vereinbarung nicht verletzt.

Realschule: Schulforum beschließt Kleiderordnung

"Unsere Kleidung ist unserer Arbeitsstelle 'Schule' angepasst und wirkt nicht deplatziert", so hat es das Schulforum der Mädchenrealschule Dießen in Oberbayern gemeinsam beschlossen. Die Kleidung der Schülerinnen sollte Bauch, Rücken und Unterwäsche bedecken.

Darüber hinaus gilt für die Länge der Röcke die "Fingerspitzenregel" - sie sollten nicht kürzer sein als die Fingerspitzen der herabhängenden Hände im Stehen. Für die Länge der Hosen gilt die "Faustregel", also die Länge der herabhängenden Faust. Die an der Schule getragene Kleidung solle sich deutlich von Badekleidung unterscheiden. Kopfbedeckung ist im Unterricht nicht erlaubt.

Hinweise für Schüler bei Regelverstoß

Auch die Eltern wurden gebeten, positiv auf das Verhalten ihrer Kinder einzuwirken. Bei Regelverstoß bekommt die Schülerin einen schriftlichen Hinweis mit nach Hause. Mit diesem Vorgehen hat die Schule positive Erfahrungen gemacht, berichten Eltern und Kinder.

Übrigens: Kleiderregeln müssen auch für die Lehrkräfte gelten, fordert Soziologe Klaus Hurrelmann.