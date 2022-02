Ärger um Bundesgelder: Wo das Geld für Bayerns ÖPNV hinfließt

Rund 1,4 Milliarden Euro hat der Bund dem Freistaat im vergangenen Jahr als "Regionalisierungsmittel" überwiesen, um Bayern dabei zu unterstützen, den ÖPNV und dabei insbesondere den Schienenpersonennahverkehr sicherzustellen, auszubauen und Züge zu bestellen. Ähnliche Summen erhielt der Freistaat auch in den Vorjahren.

Sowohl die Staatsregierung als auch die Landtags-Grünen und der Fahrgastverband "Pro Bahn" sind sich einig: Dieses Geld vom Bund reicht hinten und vorne nicht, um sicherzustellen, dass künftig deutlich mehr Menschen auf Busse und Bahnen umsteigen. Das aber wollen Bund, Länder und Kommunen, um die CO2-Ziele zu erreichen. Konkret heißt das: Bis 2030 sollen doppelt so viele Menschen mit Bussen und Bahnen fahren wie bisher. Doch über die richtige Verwendung der Gelder vom Bund dafür wird seit Jahren gestritten.

Grüne: Geld wird für zweite S-Bahn-Stammstrecke "abgezweigt"

Den Großteil dieser Bundesmittel hat Bayern in den vergangenen Jahren laut Ministerium "für Verkehrsbestellungen, Regiekosten sowie den Probebetrieb" im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ausgegeben.

Einen beträchtlichen Anteil der Regionalisierungsmittel, nämlich offenbar mehrere hundert Millionen Euro, hat der Freistaat über die Jahre dagegen noch gar nicht investiert. Die Gelder wurden zur Seite gelegt, sind aber gebunden, um die noch mehrere Jahre im Bau befindliche zweite S-Bahn-Stammstrecke in München mitzufinanzieren.

Der verkehrspolitische Sprecher der Landtags-Grünen, Markus Büchler, kritisiert das: Wenn man dieses Großprojekt wolle, müsse man die Finanzierung anderweitig sicherstellen, und nicht das Geld von den ohnehin knappen Regionalisierungsmitteln fürs ganze Land abzweigen, sagt er.

"Pro Bahn" will mehr Mittel für Bahnstreckenreaktivierung

Ähnlich argumentiert Norbert Moy, stellvertretender Landesvorsitzender des Fahrgastverbands "Pro Bahn". Wie die Grünen fordert auch er, dass Bayern die Gelder vom Bund in die Reaktivierung von Bahnstrecken stecken soll, etwa der Steigerwaldbahn in Unterfranken, der Fuchstalbahn von Schongau nach Landsberg oder der Ilztalbahn bei Passau. Moy konstatiert: "Bayern ist im Ländervergleich derzeit Schlusslicht bei der Reaktivierung von Bahnstrecken."

Grüne: Bayern scheut Folgekosten

Der Grüne Verkehrspolitiker Büchler ist überzeugt: Gerade im ländlichen Raum müssten stillgelegte Bahnstrecken reaktiviert werden, "als starkes Rückgrat für den ÖPNV". Er glaubt, die Staatsregierung scheut Folgekosten und ist deshalb nicht bereit dort mehr Mittel in die Zugbestellung und damit in den Ausbau des Bahnangebots zu stecken. "Bayern macht es sich billig", so Büchler. Er kritisiert, nach wie vor werde in Bayern zu viel Geld für den Straßenbau ausgegeben.

Tatsächlich hat Bayern, anders als die anderen Bundesländer, noch einmal einen extra Kriterienkatalog aufgesetzt, der für eine Bahnstreckenreaktivierung erfüllt sein muss. Andere Bundesländer, wie Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, würden hier anders vorgehen und "beherzt Reaktivierungen umsetzen", so Büchler.

Schreyer: Wille für mehr ÖPNV und SPNV ist da

Die Bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) widerspricht vehement. Der politische Wille der Staatsregierung, die Menschen zum Umstieg auf Bahn und Bus zu überzeugen, sei da. Und man wolle natürlich auch die ländlichen Regionen stärken, um die Ballungsräume nicht weiter zu belasten. Sie betont: "Mehr geht natürlich immer." Und: "Als Verkehrsministerin nehme ich alles Geld, das ich kriegen kann."

Schreyer betont mit Blick auf die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken, selbst wenn die Kriterien nicht alle erfüllt seien, stehe so ein Projekt nicht gleich vor dem Aus. Und sie weist darauf hin, dass sie sich für Ausnahmeregelungen stark mache und ein entsprechendes Konzept vorgelegt habe: "In dem Konzept ist angedacht, dass, wenn man vor Ort die Reaktivierung wünscht, obwohl sie objektiv den Kriterien nicht entspricht, dass die Region sich finanziell mitbeteiligt und dann reaktivieren kann." Häufig allerdings scheiterte das zuletzt am politischen Willen oder den finanziellen Möglichkeiten der beteiligten Kommunen vor Ort.

Regionalisierungsmittel für Söders 365-Euro-Ticket?

Bei den Ausgaben aus den Regionalisierungsmitteln listet das bayerische Verkehrsministerium auch das 365-Euro-Ticket auf. 32 Millionen Euro hat das in den vergangenen beiden Jahren gekostet. Kopfschütteln darüber beim Verkehrspolitiker der Landtags-Grünen, Markus Büchler.

Er wünsche sich grundsätzlich zwar noch mehr als das Jugendticket in fünf bayerischen Verkehrsverbünden. Das Geld aus den Regionalisierungmitteln des Bundes zu nehmen, hält er aber für falsch. Schmallippig bei dieser Frage die Antwort von Verkehrsministerin Schreyer: "Am Ende des Tages ist für den Bürger nicht relevant, aus welchem Topf das bezahlt wird, wenn sie kostengünstig fahren können".

Bundesrechnungshof: Regionalisierungsmittel nicht effizient

Hier setzt auch die grundsätzliche Kritik des Bundesrechnungshofs an. Eigentlich seien die Länder für den ÖPNV zuständig, inzwischen aber finanziere ihn der Bund immer stärker mit und zahle mehr als die Länder selbst, heißt es in einer Zusammenfassung des Bundesrechnungshofberichts. Und: Es sei intransparent, wofür das Geld in den Länden dann wirklich ausgegeben werde.

Die Rechnungsprüfer beklagen einen Förder-Wirrwarr, der "kaum noch zu überblicken" sei. Und: "Der Bund weiß deshalb selbst nicht genau, wie viel Geld er insgesamt für den ÖPNV ausgibt." Der Rechnungshof schlägt deshalb nun ein eigenes ÖPNV-Gesetz vor. Nur so könne der Bund seine Maßnahmen aufeinander abstimmen und überprüfen, ob das Geld – mit Blick auf die verkehrs- und klimapolitischen Ziele – wirksam und wirtschaftlich eingesetzt werde.

Sonder-Verkehrsministerkonferenz tagt am Nachmittag

Klar ist: Bei ihrer Sonderkonferenz am Nachmittag haben die Verkehrsminister von Bund und Ländern einiges zu besprechen: etwa wie sie der Kritik des Bundesrechnungshofs begegnen - von der etwa Bayerns Verkehrsministerin Schreyer sagt, sie halte diese für "nicht nachvollziehbar".

Die CSU-Politikerin geht davon aus, dass die Ressortchefs der Länder, egal welcher politischen Partei sie angehören, eine deutliche Aufstockung der Regionalisierungsmittel fordern werden. Das verspricht im Übrigen auch der Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung, wenngleich darin keine Zahlen genannt sind.

Sollte der Geldsegen für den Ausbau des Bus- und Bahn-Angebots in Bayern kommen, dürften die Debatten über die richtige Prioritätensetzung beim Geldausgeben vermutlich weitergehen.