Ärger um Besuch von Kurz im Kleinwalsertal

Österreichs Kanzler hat das Kleinwalsertal besucht, das nur über Bayern zu erreichen ist und deswegen in der Coronakrise wochenlang quasi isoliert war. Bei der Visite wird Sebastian Kurz umjubelt. Dabei geht es eng zu. Der Kanzler selbst, einige in seiner Entourage und viele Bewohner tragen keine Masken. Kurz sucht das Gespräch mit den Menschen. Immer wieder mahnt er dabei, den Abstand einzuhalten. Doch das will nicht so recht klappen, wie BR24-Reporter Andreas Herz berichtet. Die Menschen stehen dicht gedrängt um ihn und feiern. Dafür erntet Kurz nun heftige Kritik.