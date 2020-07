Ärger um Badeverbot am Happurger Stausee

Die Temperaturen steigen und damit auch das Bedürfnis in der Bevölkerung, sich bei einem Badeausflug abzukühlen. Der Happurger Stausee ist hierfür in der Region und darüber hinaus ein beliebtes Ziel. Was viele allerdings nicht wissen oder schlichtweg ignorieren: hier gilt ein Badeverbot. Dass der Parkplatz besonders an den Wochenenden mehr als gut gefüllt ist und viele Besucher trotz des Verbots die Erfrischung im kühlen Nass suchen, stört vor allem den örtlichen Segelclub.

"An manchen Tagen ist es echt die Hölle, also Du kommst oben fast nicht ins Clubgelände rein, die Straße, die Staatsstrasse um den See ist zugeparkt, links und rechts, also das ist ein absolutes Chaos." Stefan Röttcher, Segelclub Hersbruck e.V.

Happurger Stausee ist kein Badesee

Da es sich bei dem Stausee explizit nicht um einen Badesee handelt, gibt es dementsprechend auch keine Badeaufsicht. Wenn also Menschen ins Wasser gehen, begeben sie sich automatisch in Gefahr, so die Mitglieder des Segelclubs. Schon das ein oder andere mal hätten sie Badegäste mit einem Motorboot vor dem Ertrinken retten müssen, sagt Stefan Röttcher. Doch nicht immer seien sie vor Ort, um zu helfen, wenn jemand im Wasser in Not gerät.

Frust beim Segelclub: Keine Hinweisschilder auf Badeverbot

Viele Gäste sagten dem BR, sie hätten bis dato gar nichts von dem Verbot gewusst. Denn Hinweisschilder oder ähnliches, die auf das Badeverbot aufmerksam machen, gibt es nicht. Die Segler ärgert es, dass die Gemeinde hier nicht einschreitet und das Treiben am Stausee toleriert. Peter Schweighöfer vom Segelclub spricht sogar davon, dass das illegale Baden im See gefördert werde:

"Das war früher Landschaftsschutzgebiet. Die Gemeinde hat das (...) Schild einfach 150 Meter nach hinten gesetzt und hat hier 300 neue Parkplätze geschaffen, auf Wasserschutz und Naturschutz braucht man hier keinen Wert legen, Hauptsache die Leute werden bespaßt, obwohl das offiziell gar nicht zulässig ist." Peter Schweighöfer, Segelclub Hersbruck e.V.

Der Frust ist schon jetzt groß beim Segelclub. Jedoch rechnen die Mitglieder mit einem noch größeren Ansturm auf den See. Denn die Sommerferien stehen erst noch bevor.