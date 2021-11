20.11.2021, 13:08 Uhr

Ärger über Weihnachtsmarktverbot: Dinkelsbühl sucht Alternativen

Nach der Absage sämtlicher Weihnachtsmärkte in Bayern stehen Schausteller und Veranstalter unter Schock. In Dinkelsbühl ist der Ärger über das plötzliche Pauschalverbot groß. In Rothenburg haben die Verantwortlichen schon einen Plan B in der Tasche.