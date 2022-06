Ärger über Politik: Günzburger organisieren eigene Energiewende

In einem kleinen Klassenzimmer unter der Günzburger Jahnhalle ist die Gruppe zum ersten Mal zusammengekommen. Die gut 20 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Günzburg eint vor allem eines: Sie sind unzufrieden mit der deutschen Energiepolitik der letzten Jahrzehnte. Zusammengebracht hat sie nun Mark Bittmann vom Bund Naturschutz in Günzburg. Er sucht Mitstreiter für die Gründung einer Energiegenossenschaft.

Energiegenossenschaft für Sonnenenergie

Bittmann möchte Strom durch Sonnenenergie erzeugen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen gemeinsam zum Stromkonzern werden und so der Photovoltaik im Landkreis einen Schub verschaffen. Jeder soll dabei seine Kompetenzen mit einbringen können und so der Energiegenossenschaft zum Erfolg verhelfen.

Initiator suchte selbst Genossenschaft

Bittmann will die Interessierten in Günzburg dazu bringen, die Energiewende selbst in die Hand zu nehmen. Er selbst ist da bereits ein gutes Vorbild: Als Ingenieur forscht er beruflich zwar an Brennstoffzellen, er hat aber privat bereits Photovoltaik-Anlagen auf sein eigenes Dach in Leipheim und mit einem Freund in Vietnam gebaut.

Eigentlich hatte er eine Genossenschaft im Landkreis Günzburg gesucht, in der er selbst Mitglied werden kann. Als er keine fand, entschloss er sich, selbst eine zu gründen.

Unterschiedliche Gründe für Interesse an Energiegenossenschaft

Die Gruppe, die nun in der Jahnhalle zusammengekommen ist, ist bunt gemischt: Rentner sind genauso darunter wie Berufstätige, Frauen wie Männer. Die meisten haben bereits eine Photovoltaik-Anlage.

Dass sie sich nun zu einer Genossenschaft zusammenschließen wollen, hat aber unterschiedliche Gründe: Die einen wollen damit unabhängiger von großen Konzernen werden, andere bei ihren Kindern ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Strom nicht einfach so aus der Steckdose kommt.

Bürger wollen organisieren, was die Politik nicht schafft

Sie alle sind sich aber in einem einig: Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland wurde in den letzten Jahrzehnten verschlafen, es gibt zu viele Vorschriften, zu wenig genutzte öffentliche Flächen. Fast jede und jeder kann bei dem Treffen von einem Negativbeispiel erzählen. Als Bürger wollen sie jetzt selbst organisieren, was die Politik nicht schafft.