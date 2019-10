Ärger über geplante Schließung von Bayerwald-Jugendherbergen

Häuser angeblich unwirtschaftlich

Der Vorstand des Landesverbands Bayern im Deutschen Jugendherbergswerk Winfried Nesensohn weist den Vorwurf zurück, der ländliche Raum werde bei den Jugendherbergen benachteiligt. Die Entscheidung, die Jugendherbergen in Bayerisch Eisenstein und Haidmühle zu schließen, habe man sich nicht leicht gemacht. In den letzten Jahren habe man mit Marketingmaßnahmen versucht, die Übernachtungszahlen zu steigern, aber es sei kein Durchbruch geglückt.

Auslastung zu niedrig?

Die momentan vier Jugendherbergen im Bayerischen Wald Bayerisch Eisenstein, Haidmühle, Saldenburg und Waldhäuser liegen alle bei der Auslastung unter 30 Prozent, so Nesensohn. Sie schreiben also rote Zahlen. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, brauche man mindestens 40 Prozent, was nicht zu erreichen sei. Deshalb habe man sich entschieden, 2020 zwei der vier Jugendherbergen zu schließen. In Saldenburg werde man dagegen nächstes Jahr über eine Million Euro investieren. In Waldhäuser sei das Haus schon in einem guten Zustand. Für Gespräche mit der Region ist Nesensohn offen. Aber eine Generalsanierung der Jugendherberge Bayerisch Eisenstein sei nicht möglich. "Das investierte Geld bekommen wir nicht mehr herein, auch weil man die Übernachtungspreise in dieser Region nicht erhöhen kann."

Große Konkurrenz

Die Jugendherbergen stünden dort in Preis-Konkurrenz zu günstigen Pensionszimmern und Ferienwohnungen. Den Vorwurf des Eisensteiner Bürgermeisters, Städte wie München würden bevorzugt, wies Nesensohn ebenfalls zurück. Es sei zwar richtig, dass in die Münchner Jugendherberge 31 Millionen Euro für eine Generalsanierung investiert werden sollen. Aber das Haus stamme aus dem Jahr 1926 und müsse dringend modernisiert werden. Außerdem investiere man 2020 auch in der Oberpfalz: in die Jugendherberge Furth im Wald fließen rund 4 Millionen Euro für eine Generalsanierung.