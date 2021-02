Ärger mit Parkplätzen am Arber

Erneutes Parkchaos haben Tagesausflügler am Großen Arber im Kreis Regen verursacht. Weil die offiziellen Parkplätze wegen des gesperrten Skibetriebs nicht geräumt werden, parkten zahlreiche Ausflügler ihre Autos verbotswidrig entlang der Staatsstraße. Die Polizei wird weiter dagegen vorgehen, heißt es.

Autofahrer verursachen Parkschlange

Obwohl die Polizei vergangenes Wochenende vor Ort war, Falschparker verwarnt und weitergeschickt habe, sei es am anderen Ende der Parkschlange einfach weitergegangen mit dem Wildparken. Auch die Wendeplatte für den Linienbus an der Talstation wurde zugeparkt, so dass der Bus nicht mehr wenden konnte, heißt es. Ähnliche Verhältnisse herrschten am Großen Arbersee, so die Polizei.

Nun appellieren die Beamten für die künftigen Wochenenden an Tagesausflügler, ihre Autos nur an erlaubten Stellen zu parken und Verkehrsbehinderungen zu vermeiden.

Arber-Parkplatz wird weiterhin nicht geräumt

Das Landratsamt Regen weist indessen darauf hin, dass es die Parkplätze an der Talstation des Großen Arbers nicht räumen kann - sie sind in Privatbesitz. Der Eigentümer, die Arberbergbahn, werde die Parkplätze wegen der Verkehrssicherungspflicht auch nicht räumen. Weil alle Lifte und Berggasthäuser geschlossen sind, sehe der Eigentümer keinen Bedarf dafür.

Skibusse wurden nicht angenommen

Eine gute Möglichkeit das Problem zu lösen wäre der Einsatz von Skibussen gewesen, so das Landratsamt Regen. Sie wurden jedoch von der Bevölkerung nicht angenommen. Das Landratsamt empfiehlt jetzt, lieber andere Ziele anzusteuern, wenn am Arber keine Parkmöglichkeiten sind. Eine ähnliche Lage gibt es am Geißkopf, wo die Polizei ebenfalls über zugeparkte Zufahrtsstrassen am Wochenende klagte.