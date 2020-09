Ärger mit Attest - Mundschutzbefreiung für Asthmatiker

"Jeder muss sich und andere schützen"

Im Supermarkt von Barbara Unger in Lappersdorf trägt jeder Kunde und jeder Mitarbeiter eine Maske. Als ein älterer Herr den Laden ohne Maske betritt, bekommt er von der Chefin höchst selbst was zu hören. Schnell zieht er die Maske wieder auf. Er hat sie schlichtweg vergessen.

99 Prozent ihrer Kunden würden sich an die Maskenpflicht halten, so Unger. Nur ein kleiner Teil macht ihr Ärger. Doch auch jene Kunden, die keine Maske tragen dürfen oder wollen, müssen sich und andere schützen, fordert Barbara Unger. Dafür liegen an der Kasse extra sogenannte "Face-Shields" bereit. Das ist eine Art Plexiglas-Visier, dass das ganze Gesicht abdeckt.

Kunden drohen mit Anwalt und Anzeigen

"Aber ganz häufig ist es so, dass diese Angebote ausgeschlagen werden. Es wird sogar dann ausfällig. Es wird uns mit Anwalt, Anzeigen gedroht. Und auf Rechte gepocht, die so real gar nicht existieren. Was für uns sehr frustrierend ist, weil wir haben ja die Gesetze nicht gemacht. Sondern wir sind dazu angehalten, uns daran zu halten. Wie jeder andere auch", sagt Unger.

Die Maskenpflicht dient allen Menschen und insbesondere auch Patienten mit chronischen Erkrankungen, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Ausgenommen sind Asthmatiker von der gesellschaftlichen Verantwortung nicht.

"Daher sollten Patienten mit schwereren Asthma-Formen lieber den Aufenthalt in Innenräumen mit größeren Menschenansammlungen aktuell zeitlich begrenzen, statt auf eine generelle Befreiung von der Maskenpflicht zu drängen", so Professor Lommatzsch.

"Krankheit gegen Maske eintauschen"

Als Maskenverweigerin will Andrea Breu nicht verstanden werden. Nur würde sie sich wünschen, dass die Diskussion darüber, offen und vorurteilsfrei bleibt. Sie sagt: "Mir geht es darum, dass einfach mehr Rücksicht aufeinander genommen wird, dass die Menschen sensibilisiert werden, dass nicht alle aus gesundheitlichen Gründen eine Maske tragen können. Wenn ich könnte, würde ich die Krankheit gegen eine Maske eintauschen."