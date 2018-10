Ärger in Memmingen – Handwerkskammer verschickt CSU-Wahlwerbung

Hans-Peter Rauch ist Kandidat der CSU und steht für die anstehende Landtagswahl auf einer schwabenweiten Liste. Im Stimmkreis Kempten wirbt er um die Zweitstimme. Und Hans-Peter Rauch ist auch Präsident der Handwerkskammer Schwaben.

Wahlwerbung im offiziellen HWK-Umschlag

Genau das sorgt nun für Ärger im Raum Memmingen. Denn in der vergangenen Woche ging eine Wahlwerbung an die Mitglieder der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim – in einem offiziellen Umschlag der Kreishandwerkerschaft, frankiert durch die Kreishandwerkerschaft.

Frankierung war laut Rauch ein Versehen

Rauch erklärte auf BR-Nachfrage, dass er über den Mitgliedsverteiler der Kreishandwerkerschaft Handwerksbetriebe angeschrieben und über seine Kandidatur informiert habe. Dass die Wahlwerbung jedoch über die Frankiermaschine der Kreishandwerkerschaft gelaufen sei, das sei versehentlich passiert.

SPD in Memmingen ist verärgert

Die SPD in Memmingen reagiert verärgert. In einem offenen Brief äußert die Kandidatin zur Wahl des Bezirkstages, Petra Beer, ihre Verwunderung über die Aktion und fragt:

"Wie kommt eine Kreishandwerkerschaft als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts dazu, Wahlwerbung zu betreiben und dies nur für eine Partei, die CSU? Wo bleibt die Neutralität, zu der dieser Zusammenschluss aller Handwerksinnungen verpflichtet ist?"

Gefallen der Kreishandwerkerschaft

Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim, Gottfried Voigt, bestätigt im Gespräch, Hans-Peter Rauch sei auf ihn zugekommen und habe angefragt, ob er ein persönliches Schreiben an die Mitglieder verschicken dürfe. Der Bitte habe man entsprochen, die Briefe seien kuvertiert und verschickt worden – man habe dafür eine Versandpauschale erhoben und das Porto berechnet.

CSU sollte nicht in den Vordergrund gestellt werden

Man habe Rauch lediglich einen Gefallen tun und keine besondere Partei in den Vordergrund stellen wollen. Dass es nun zu Irritationen komme, sei ärgerlich und werde künftig auch nicht mehr vorkommen. Man habe nur Unternehmen darüber informieren wollen, "dass ein Handwerksmeister für den Landtag kandidiert".