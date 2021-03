Ärger in Hof: Verwaltungshochschule weiter ohne Wohnheim

Ärger in Hof: Wegen der stockenden Verhandlungen mit der zuständigen Behörde "Immobilien Bayern" hat der Eigentümer eines innenstadtnahen Grundstücks an der Saale nun an einen anderen Interessenten verkauft. Für das dringend benötigte Wohnheim für Beamtenanwärter der Verwaltungshochschule gibt es weiter keinen Standort.

Oberbürgermeisterin: Studierende sollen nach Hof

"Es ist wirklich sehr bedauerlich, dass die Chance in der Fabrikzeile nicht genutzt wurde", erklärte Hofs Oberbürgermeister Eva Döhla (SPD) auf BR-Anfrage. Sie werden in Kürze mit "Immobilien Bayern" Gespräche führen und dabei dem Wunsch Nachdruck verleihen, dass die Studierenden in die Stadt kommen.

Landtagsabgeordnete: "Peinlich" und "intransparent"

Deutlichere Worten finden die Hofer Landtagsabgeordneten. Für Klaus Adelt (SPD) ist das Vorgehen der Behörde "intransparent, langwierig und schließlich ergebnislos". Adelt hat eine parlamentarische Anfrage an Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) gestellt. Alexander König (CSU) bezeichnet die jahrelange Suche als "peinlich" und erklärt: "Der Imageschaden für Hof und die Region ist bereits verheerend."

Beamtenanwärter in leeren Sparkassen untergebracht

Denn seit Jahren seien die Beamtenanwärter in zum Teil behelfsmäßig hergerichteten Unterkünften im Landkreis und damit zu weit entfernt vom Studienort untergebracht. So wurden zum Beispiel leerstehende Sparkassen-Gebäude angemietet und zu Studentenapartments umfunktioniert.

Verwaltungshochschule Hof boomt

Die Verwaltungshochschule Hof verzeichnet seit mehreren Jahren einen Boom. Jährlich starten hier rund 700 neue Beamtenanwärter aus ganz Bayern ihre Ausbildung – das sind doppelt so viele wie noch 2015. Deshalb hatte Finanzminister Albert Füracker (CSU) im Sommer 2018 den Bau von 300 zusätzlichen Wohnheimplätzen in Hof angekündigt.

Unternehmer vermietet Wohnheim an den Freistaat

Ende 2016 war bereits ein Wohnheim mit 280 Plätzen eröffnet worden. Das hatte ein Privatunternehmen in unmittelbarer Nähe der Verwaltungshochschule gebaut und langfristig an den Freistaat vermietet. Wo der Freistaat nun das weitere Wohnheim mit 300 Plätze bauen will, ist unklar. Auf der Internet-Seite von "Immobilien Bayern" findet sich aktuell kein Immobiliengesuch für Hof.

Für den Bau des neuen Wohnheims sind sowohl das Finanz- als auch das Bauministerium zuständig. Auf eine Anfrage des BR haben sie sich bislang nicht geäußert.