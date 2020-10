Ärger der Offenen Linken Ansbach über möglichen Kasernenverbleib

Weil die US-Armee das Areal der Barton-Kaserne in Ansbach wohl doch nicht aufgeben wird, ist die Stadtratsfraktion der Offenen Linken Ansbach (kurz OLA) verärgert. "Das Wort der US-Armee ist keinen Pfifferling wert", so äußerte sich der OLA-Fraktionsvorsitzende Boris-André Meyer in einer Mitteilung.

Pläne für Hochschule Ansbach auf Areal

Ansbach dürfe sich die Jahrhundertchance nicht durch die Lappen gehen lassen. Bereits vor fünf Jahren habe die US-Armee zugesichert das Barton-Areal bis spätestens 2021 freizugeben. Im Januar gab es nochmals die Bestätigung des Termins seitens der US-Armee. Die Stadt Ansbach entwickelte in der Zwischenzeit Pläne für eine Erweiterung der Hochschule - und zwar für einen zweiten Campus und neuen bezahlbaren Wohnraum.

Parteiübergreifender Druck auf US-Militär gefordert

Wenige Monate vor dem Rückgabetermin des Geländes an die Stadt, gebe es nun aber neue strategische Überlegungen des US-Militärs, so die Offenen Linken weiter. Jetzt sei parteiübergreifender Druck der Stadt Ansbach gefragt, besonders von Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU), die Ziele Ansbachs durchzusetzen.