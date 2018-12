Ärger beim Onlineshopping: Teure Geschenke aus dem EU-Ausland

Auch in Bayern boomt der Online-Handel - im Weihnachtsgeschäft werden in Bayern laut Handelsverband über 1,8 Milliarden Euro im Internet ausgegeben. Das ist eine Steigerung um über zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das bekommt auch das Zollamt in Garching bei München zu spüren. So müssen hier allein für den Raum München in diesem Jahr über 60.000 Pakete aus Nicht-EU-Ländern überprüft werden.

Kein Schnäppchen mehr - mit Steuern und Zöllen

Kommen Bestellungen aus einem Nicht-EU-Land, ist Rechnen gefragt: Bis 22 Euro ist die Ware steuer-und zollfrei, bis 150 Euro fällt die Einfuhrumsatzsteuer an. Die beträgt je nach Ware 7 oder 19 Prozent. Ab 150 Euro kommt zur Steuer dann noch der Zoll dazu, der laut Hauptzollamt München im ungünstigsten Fall 20 bis 25 Prozent betragen kann.

Unschöne Bescherung: So schützen Sie sich

Vor dem Kauf sollten die Online-Shopping-Portale genau unter die Lupe genommen werden, denn die Informationspflicht liegt beim Kunden.

"Der Kunde muss selber schauen: wo kommt die Ware her und er muss sich´s dann hochrechnen, ist es wirklich ein Schnäppchen und was mache ich im Garantiefall? Schick ich´s wieder zurück – krieg ich mein Geld?" Thomas Meister, Hauptzollamt München

Außerdem zu beachten: Fälschungen und Produkte, bei denen die in Deutschland geltenden Sicherheitsstandards fehlen, müssen beschlagnahmt werden.