Ärger auf der A3: An der Haseltalbrücke flogen die Fäuste

Auf der A3 bei Weibersbrunn im Landkreis Aschaffenburg flogen am Montagabend die Fäuste. Dabei verletzten die Insassen eines belgischen Kleinbusses den ebenfalls belgischen Fahrer eines Lkw. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Kleinbus an der Rastanlage Spessart-Süd so langsam auf die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg aufgefahren, dass ein Lkw heftig abbremsen musste. Der Lkw-Fahrer reagierte mit Hupen, was wiederum die vier Insassen des Kleinbusses verärgerte. Der Kleinbus soll daraufhin mehrmals den Lkw ausgebremst haben. Kurz nach der Haseltalbrücke stoppten sowohl Lastwagen als auch Kleinbus. Die Insassen des Kleinbusses, drei Männer und eine Frau, prügelten auf den LKW-Fahrer ein.

Blutergüsse und Platzwunden

Der Mann erlitt am ganzen Oberkörper Blutergüsse sowie eine Platzwunde am rechten Auge. Das Opfer wurde über die Leitplanke gedrängt und fiel mehrere Meter einen Hang hinunter: "Er hatte Glück, dass er nicht näher am Brückengeländer war und darüber gefallen ist. Die Haseltalbrücke ist circa 70 Meter hoch", kommentierte die Polizei in ihrer Meldung. Die vier Schläger stiegen in ihr Fahrzeug ein und fuhren weiter. Der Kleinbus wurde im Würzburger Bereich von einer Streife der Verkehrspolizei-Inspektion Biebelried angehalten. Gegenüber den Beamten gaben die Insassen an, dass sie "nach verbalen und körperlichen Attacken des Lkw-Fahrers tatsächlich die Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hatten und sich deshalb mit Fäusten wehrten", so die Polizei. Die vier Schläger mussten eine Sicherheitsleistung von je 500 Euro zahlen, dann konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.