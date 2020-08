Ärger auf Bayerns Radwegen: Auf der Suche nach Lösungen

Aggressives Miteinander unter Radfahrern

Durch den geringen Platz für immer mehr Radfahrer entstünden Konflikte, sagt Bernadette Felsch, Vorsitzende des bayerischen Landesverbands des Fahrradclubs ADFC. Bedauerlicherweise sei die Erfahrung, dass das Miteinander generell rauer, unfreundlicher und auch aggressiver werde.

Verunsicherte Radler trotz weniger Unfälle

Das Radfahren ist in Bayern laut Polizeistatistik zwar sicherer geworden. Die Zahl der Fahrradunfälle sank im vergangenen Jahr um 1,3 Prozent. Auffällig ist dabei allerdings, dass Radfahrer zwei Drittel der Unfälle selbst verursachten. Fast jeder Dritte Fahrradfahrer in Bayern fühlt sich laut einer Umfrage unsicher. Als Gründe dafür gaben sie rücksichtslose Autofahrer an und dass zu viel Verkehr auf den Straßen herrsche.

Zu wenig Platz für zu viele Verkehrsteilnehmer

Mehr Radfahrer brauchen also auch mehr Platz. Doch genau daran fehle es derzeit, sagt Fahrradkurier Hofner. Das Problem: Werde irgendwo ein Radweg geplant oder breiter gemacht, dann fielen Parkplätze weg.

"Wir wollen mehr Platz fürs Fahrrad, aber auch mehr Platz für den Fußverkehr", sagt Felsch. Das Radfahren sei sowohl auf dem Land als auch in der Stadt eine Zumutung. Der Platz müsse natürlich irgendwo herkommen, so Felsch. Aktuell seien Straßenräume auf den Autoverkehr ausgelegt und so konzipiert, dass der Autoverkehr flüssig fließe. Entweder müssten also Parkplätze oder Fahrspuren weg.

ADAC unterstützt ADFC – aber nur teilweise

Auf der anderen Seite steht der ADAC, der Allgemeine Deutsche Automobil Club. Der Verband begrüße Maßnahmen wie Pop-up Radwege für den Fahrradverkehr grundsätzlich, so Jürgen Hildebrandt vom ADAC Nordbayern. Der ADAC wende sich aber dagegen, dass der zwischenzeitliche Rückgang des Pkw-Verkehrs dazu genutzt werde, den Verkehrsraum umzuverteilen und damit vollendete Tatsachen zu schaffen. Der Bedarf an Parkraum für Anwohner und Gewerbetreibende oder des Autoverkehrs müsse in die Lösung einbezogen werden.

Bayern sollen 20 Prozent ihrer Wege radeln

Der Freistaat hat auf den Trend zum Fahrrad reagiert: Er investiert in den kommenden vier Jahren mit einem Radwegebauprogramm etwa 40 Millionen Euro pro Jahr in den Bau und Erhalt von Radwegen an Bundes- und Staatsstraßen. Städte und Gemeinden können dabei ebenfalls Finanzen beantragen.

Das Ziel sei, dass bis 2025 in Bayern 20 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden sollten – und sich damit die Zahl der Wege mit dem Rad verdoppelt. Verkehrsministerin Kerstin Schreyer von der CSU sagt zu dem gewählten Zeitpunkt, dass das Programm nicht zu spät dran sei. Es passe jetzt genau, weil die Gesellschaft gerade ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein entwickle.

ADFC fordert mehr Investitonen

Bernadette Felsch vom ADFC sieht das anders: "Das ist nicht besonders ambitioniert." Es gebe Pläne für 400 Millionen Euro, Bayern würde davon aber nur 200 Millionen Euro nutzen. Das reicht der ADFC-Vorsitzenden zufolge nicht für das Ziel, den Radverkehrsanteil zu verdoppeln. Aber immerhin sage der Freistaat endlich, wie, mit welchem Personal und mit welchen Mitteln der Staat bauen wolle.

Was Radfahrern im Alltag hilft

Die Diskussion um den Platz für Radfahrer dürfte also weitergehen. Helfen könne bis dahin im Alltag vor allem Toleranz, sagt der Sozialpädagoge Wolfgang Hansel. Er ist auf den Bereich Konflikte im Verkehr spezialisiert. Gegenseitige Rücksicht sei entscheidend, schließlich hätten alle das gleiche Ziel: Die Menschen wollten unbeschadet von A nach B kommen - der eine schneller, der andere langsamer. Auch Fahrradkurier Hofner schließt sich dem Rat des Verkehrsexperten an. Sein Rat: "Was hilft, ist einfach mehr Gelassenheit."