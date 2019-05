Ärger an der Fleischtheke: Große Zustimmung für Supermarkt-Chef

Das Kopfschütteln über eine Mutter in Lichtenfels ist auch zwei Tage nach dem Ereignis bayernweit groß. Die Frau, die sich im Gespräch mit ihrem Kind abfällig über die Angestellten an der Fleischtheke eines Supermarktes geäußert hatte, sei jedoch kein Einzelfall. Immer wieder müssten seine Kollegen Situationen wie diese über sich ergehen lassen, sagt der Geschäftsführer des betroffenen Marktes, Christian Werner.

"Wir kennen solche Situationen schon. Es nimmt immer mehr zu, dass unsere Verkäuferinnen völlig grundlos beschimpft werden. Da wundert es mich schon manchmal, dass die auch abends noch den letzten Kunden mit einem Lächeln bedienen." Christian Werner, Geschäftsführer Edeka-Markt in Lichtenfels

Immer häufiger fehle bei einigen Kunden die Wertschätzung dem Personal gegenüber.

Kirche und Lehrer kritisieren Respektlosigkeit

Seine Verwunderung über solche Umgangsformen äußerte auch der Fürther Dekan, André Hermany. Er reagierte via Facebook auf die Aufregung und bot der respektlosen Supermarkt-Kundin Nachhilfe in Sachen gesellschaftlichen Umgangsformen.

"Der Supermarkt-Mama biete ich ein kostenloses Gespräch über das Leben an. Ich bin zweimal in der Schule sitzen geblieben." André Hermany, Priester und Dekan des Erzbischöflichen Dekanats Fürth

Dass es sich in Lichtenfels nicht um einen Einzelfall handelt, bestätigte indirekt auch auch die Vorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV), Simone Fleischmann. Sie verwies im Gespräch mit BR24 auf einen Ausraster einer Familie gegenüber einer Lehrerin aus Weiden, bei der diese tätlich angegriffen wurde.

Zeit für großes Denken und umfangreiches Reformieren im Schulsystem

Fleischmann regte nicht nur aufgrund dieser beiden aktuellen Vorfälle eine umfangreiche Reform des Schulsystems an.

"Es reicht nicht mehr, an kleinen Rädchen im Schulsystem zu drehen, wir müssen groß denken. Die Gesellschaft ist so weit, darüber nachzudenken, ob bulimisches Lernen – reinfressen, auskotzen, nicht zunehmen – noch en vogue ist." Simone Fleischmann, Bayerischer Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV)

Das bedeute, so Fleischmann, einen neuen Bildungsbegriff aufzusetzen. Dieser müsse ihrer Ansicht nach ganzheitlich am Menschen ansetzen, also Herz, Kopf und Hand ansprechen. Diese Schlagworte hat der BLLV ins Zentrum der Landesdelegiertenkonferenz gestellt, die noch bis morgen in Würzburg stattfindet.

Zu dieser angedachten Reform zählt laut Fleischmann auch der Umgang mit Drucksituationen und Erwartungshaltungen der Eltern an ihre Kinder.

Respektloser Umgang mit Mitarbeitern brachte "Fass zum überlaufen"

Offenbar war dies auch ein Auslöser für die abfälligen Bemerkungen der Mutter im Lichtenfelser Supermarkt. Die junge Frau sagte zu ihrem Kind, es würde später auch hinter der Theke enden, wenn es in der Schule nichts lernen würde. Dabei habe sie immer wieder auf die Verkäuferinnen gedeutet, schildert Marktleiter Christian Werner die Situation.

"Als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie wortlos den Markt verlassen." Christian Werner, Geschäftsführer Edeka-Markt in Lichtenfels

Das sei der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte, sagte Werner. Daraufhin habe er den viel diskutierten Facebook-Post verfasst. Darin stellt der Marktleiter klar, dass bei ihm nur sehr gut ausgebildete Fachkräfte arbeiten - egal ob mit Realschulabschluss oder Abitur. Der Post wurde bereits zehntausende Male geteilt.