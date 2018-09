18.09.2018, 11:09 Uhr

Ältester Bauernmarkt Bayerns feiert Jubiläum in Neumarkt

Zum 30-jährigen Bestehen des ältesten bayerischen Bauernmarktes findet am Samstag in Neumarkt in der Oberpfalz ein Fest statt. Dort begann die Erfolgsgeschichte des Bauernmarktes. Mittlerweile gibt es 160 davon in ganz Bayern.