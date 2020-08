Ältester Azubi Oberfrankens beginnt mit 42 Jahren eine Lehre

Das Durchschnittsalter von Auszubildenden in Deutschland hat sich laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung in den vergangenen Jahren erhöht – doch so alt wie Josef Wirtz dürften wohl die wenigsten sein. Mit 42 Jahren will er noch einmal eine Lehre machen.

Ältester Azubi Oberfrankens will Zimmerer werden

Damit ist er nach Auskunft der Handwerkskammer Oberfranken der älteste Berufsstarter im oberfränkischen Handwerk. Für Wirtz ist es bereits die zweite Ausbildung. Nach einer Lehre zum Bauzeichner und einem abgebrochenen Studium im Bauingenieurwesen, arbeitete der gebürtige Oberbayer aus Fürstenfeldbruck zuletzt zwölf Jahre in einer österreichischen Zimmerei. Das teilte die Handwerkskammer Oberfranken mit, die zuletzt über unbesetzte Ausbildungsplätze geklagt hatte.

"Meine Kenntnisse habe ich mir bisher im 'learning by doing' erarbeitet, nun möchte ich mir die nötigen fachlichen und praktischen Fähigkeiten im Rahmen der Lehre aneignen." Josef Wirtz, angehender Auszubildender

Wirtz schielt nach dem Gesellenbrief auf den Meister

Wirtz will daher ganz regulär seinen Gesellenbrief machen. Wenn das klappen sollte, könnte er sich auch vorstellen, seinen Meister zu machen. Dafür muss Wirtz nun ab September die erste Hürde nehmen. Und bei seinem Ausbildungsbetrieb in Prebitz im Landkreis Bayreuth seinen Zimmerer-Lehre erfolgreich abschließen.