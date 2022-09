Ältestenausschuss in Bayreuth für Rettung des Stadtbades

Die Rettung des von der Schließung bedrohten Bayreuther Stadtbads wird immer wahrscheinlicher. Wie die Stadt Bayreuth BR24 auf Nachfrage mitteilt, hat sich am Montag im Ältestenausschuss der Stadt eine deutliche Mehrheit dafür ausgesprochen, das rund 100 Jahre alte Hallenbad zu erhalten.

Ältestenausschuss: 12 von 17 stimmen für Stadtbad-Rettung

Demnach haben zwölf der insgesamt 17 Ausschussmitglieder für die Rettung gestimmt, lediglich die Stadträte der CSU samt Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) waren dagegen. Am Mittwoch entscheidet nun der Gesamtstadtrat, ob er der Empfehlung des Ältestenausschusses folgt oder nicht. Die Stadtwerke Bayreuth wollen das Bad schließen, um auf dem Grundstück inmitten der Stadt ein benachbartes Heizkraftwerk erweitern und die Stadt mit klimafreundlicher Fernwärme versorgen zu können. Gegen die Pläne hatte sich in der Stadt ein breites Bündnis formiert.

Initiative sammelt Unterschriften für Bürgerbegehren

Innerhalb weniger Wochen sammelten die Unterstützer fast 8.000 Unterschriften für den Erhalt des Bades und damit deutlich mehr, als für ein Bürgerbegehren nötig gewesen wären. Am 18. Dezember soll ein Bürgerentscheid stattfinden, wenn der Stadtrat die Pläne der Stadtwerke nicht vorher stoppt. Das Bürgerbegehren wird von der DLRG, der Bayreuther Gemeinschaft, den Grünen, der SPD, Verdi und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt. Die Stadtwerke selbst appellieren, keine vorschnelle Entscheidung zu fällen.

"Wir respektieren die Empfehlung des Ältestenausschusses, dass der Stadtrat sich der Forderung des Bürgerbegehrens "Rettet das Stadtbad" anschließen soll." Jürgen Bayer, Geschäftsführer Stadtwerke Bayreuth

Stadtwerke: Stadt- und Aufsichtsräte sollen Detailanalyse abwarten

Die Stadtwerke Bayreuth planen, den Stadträten am 4. Oktober und den Aufsichtsräten der Stadtwerke am 13. Oktober Einblick in die Detailplanung zu gewähren und auch über alternative Flächen für den Ausbau des Kraftwerks zu informieren. Dann hätten alle Stadt- und Aufsichtsräte die Gelegenheit, sämtliche Vor- und Nachteile aller Varianten abzuwägen. Die Stadtwerke hoffen, dass sie diese Möglichkeit trotz des Votums im Ältestenausschuss noch erhalten, heißt es in einer Mitteilung des Geschäftsführers. Schließlich gehe es in der Diskussion nicht nur um die Zukunft des Stadtbades. Es gehe vielmehr um die Gestaltung der Wärmewende in der Stadt, die ohne die "Dekarbonisierung der Fernwärme" - also den Umstieg von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdgas oder Öl auf kohlenstofffreie und erneuerbare Energiequellen - nicht möglich sein wird.

Stadtbad macht jedes Jahr eine Million Euro Verlust

Auch die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke Bayreuth sollte, laut Mitteilung, Teil der Entscheidung sein. Jedes Jahr geben die Stadtwerke rund sieben Millionen Euro für die Menschen in Bayreuth aus, unter anderem für den Stadtbusverkehr, die Parkbetriebe und die Bäder. Darunter sei auch das Stadtbad, das jährlich rund eine Million Euro Verlust mache – mit steigender Tendenz, heißt es weiter. Seit 2010 hätten die Stadtwerke so den städtischen Haushalt mit einem Betrag in Höhe von rund 87 Millionen Euro entlastet und sich somit selbst belastet. "Diese fortwährende Belastung nimmt uns zunehmend die Luft zum Atmen", so der Geschäftsführer. Seit vielen Jahren schreibe man im Großen und Ganzen eine schwarze Null. Die Gewinne, die die Stadtwerke im Energiegeschäft erwirtschaften, würden von den genannten Bereichen aufgefressen.

Stadtwerke durch Energiekrise stark belastet

In der momentanen Energiekrise werde der wirtschaftlicher Spielraum immer enger. Investitionen – beispielsweise in die Energiewende oder in die Digitalisierung – müssten ausschließlich über Kredite finanziert werden. In vergleichbaren Unternehmen sei es üblich, dass erhebliche Teile des Gewinns im Unternehmen verbleiben, um die Investitionskraft zu stärken. "Dieser Weg ist uns verwehrt. Dennoch strecken wir uns nach Kräften. Es muss aber allen klar sein: Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Bayreuth hat Grenzen", so Geschäftsführer Jürgen Bayer in der Mitteilung weiter. Insofern brauche es eine offene Diskussion in der Stadt "auch um jene Leistungen der Stadtwerke Bayreuth, die das Unternehmen nachhaltig belasten".