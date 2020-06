Älteres Bauernhaus bei Windorf steht in Brand

In Haberg bei Windorf im Landkreis Passau steht ein älteres Bauernhaus in Brand. Das teilte die Polizei auf BR-Anfrage mit. Aktuell brennt der erste Stock und etwa die Hälfte des Dachstuhls. Die Löscharbeiten dauern an.

Bewohner konnten sich unverletzt retten

Die drei Bewohner des Hauses stellten den Brand fest und konnten sich noch unverletzt ins Freie retten. Die Brandursache ist laut Polizei möglicherweise ein Boiler im Bad im ersten Stock. Die Höhe des Schadens kann zur Stunde noch nicht beziffert werden.