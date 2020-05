Ältere Zecken, größere Gefahr

Mediziner warnen vor wachsenden Gesundheitsgefahren durch Zeckenbisse in Bayern. Das Risiko einer Infektion mit dem Erreger der Hirnhautentzündung FSME liegt demnach um 50 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Davon geht die Bayerische Gesellschaft für Immun-, Tropenmedizin und Impfwesen in München aus.

Grund für das erhöhte Risiko ist, dass nach Beobachtung der Fachleute in diesem Jahr der Anteil der erwachsenen Zecken an der Gesamtpopulation der Insekten von zehn auf 30 Prozent gestiegen ist. Zecken tragen den FSME-Erreger im Erwachsenenstadium fünfmal häufiger in sich als die sogenannten Nymphen, das sind Zecken im Jugendstadium.

FSME-Impfung kann vorbeugen - Zahl der Geschützten niedrig

In Bayern ist nach Daten des Robert-Koch-Instituts nur ein gutes Drittel der Schulkinder gegen FSME geimpft. In den vergangenen Jahren wurden im Freistaat jeweils gut 200 Fälle der gefährlichen Krankheit gemeldet. Bundesweit meldete das RKI im vergangenen Jahr 444 Erkrankungsfälle, das war ein deutlicher Rückgang um 140 Fälle beziehungsweise fast ein Viertel gegenüber dem Vorjahr.

Gefahr durch Borreliose

Zecken können aber nicht nur den Erreger der sogenannten Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Am häufigsten durch Zecken übertragen wird jedoch die von Bakterien verursachte sogenannte Lyme-Borreliose, die Nervensysteme und Gelenke schädigen kann. Die Schätzungen zu den Krankheitsfällen schwanken sehr stark zwischen 40.000 und 120.000 pro Jahr. Eine Schutzimpfung gegen Borreliose gibt es nicht.

Die Borreliose kommt in ganz Deutschland vor - je nach Region tragen bis zu 30 Prozent der Zecken die Erreger in sich.