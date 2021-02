Ägyptisches Museum: Was hinter den verschlossenen Türen passiert

Horus, Echnaton und Sesostris der Dritte: sie alle starren im Moment in leere Hallen - fast so als ob das Museum Ägyptischer Kunst sich in eine riesige Grabkammer verwandelt hätte. Nur eine einsame Gestalt mit rotem Oberteil spaziert in der lang gestreckten Halle 'Kunst und Form' langsam von Skulptur zu Skulptur.

Die Ägyptologin Nadja Böckler nutzt die besucherlose Zeit, um den Multimedia-Guide des Museums auf den neuesten Stand zu bringen. Prüfend blickt sie auf den Kopf von Amenophis und tippt auf einen Bildschirm in ihren Händen. Der Körper einer Sphinx erscheint. So kann der Besucher irgendwann einmal sehen, wie Amenophis vor 3.400 Jahren aussah. "Wir legen solche Tests normalerweise immer auf die Montage, wenn wir Schließtag haben. Jetzt, während der Pandemie kann ich konzentriert eine Sache einen ganzen Tag testen, was sonst schwierig ist", sagt Böckler.

Vortrag fürs Internet-Auditorium

Trotz dieser Erleichterung fehlen Böckler die Besucher dennoch. Denn schließlich wollen die Museumsangestellten ihre Arbeit und die jahrtausendealten Schätze des Museums einem Publikum präsentieren. Schmerzlich spürbar wird das vor allem im Auditorium. Dort, wo sonst Besucherscharen Live-Vorträgen lauschen, steht Oberkonservator Arnulf Schlüter alleine auf einem Pult vor Dutzenden von leeren Stühlen. Er spricht in eine Kamera. Sein Vortrag über Königin Amanishaketo wird später ins Netz gestellt.

Keine Besucher: "praktisch für die Haustechnik"

Ein Stockwerk darunter, im sogenannten "Saal der Fünf Jahrtausende", dreht Haustechniker Florian Böhm auf einem Steiger seine Runden. Schwungvoll steuert er seine mobile Hebebühne vorbei an Echnaton und Ptolemäus, hin zu einer kaputten Deckenlampe.

Wenn Besucher im Museum sind, darf er mit seinem Hubsteiger überhaupt nicht im Museum unterwegs sein. Insofern empfindet Böhm die publikumslose Pandemiezeit als "sehr praktisch für die Haustechnik", wie er sagt, während er einen LED-Scheinwerfer wechselt. Kurz darauf erstrahlt die zwei Meter große Statue des Antinoos wieder in altem Glanz - auch, wenn sie zur Zeit kein Besucher sehen kann.

970 Skarabäen warten auf Käufer

Im Museumsshop im Erdgeschoss steht Charula Papadopulos vor zwei Kisten mit kleinen Skarabäen-Souvenirs. Aufmerksam zählt sie die Steinkäfer von einer Kiste in die andere und notiert das Ergebnis in einer Liste. Eigentlich ist Papadopulos Oberaufsicht.

Doch da es nichts zum Aufsehen gibt, macht sie ganz einfach Inventur. Zur Sicherheit hat sie drei Mal gezählt: Neunhundertsiebzig Skarabäen gibt es noch im Shop. "Ohne den Lärm der Besucher ist es im Moment verlassen und ziemlich traurig im Haus", sagt sie. "Ich habe das Gefühl, dass nicht nur wir Angestellte die Besucher vermissen, sondern die Skulpturen auch."

Auf Schatzsuche im Museum

Gleich daneben, hinter der verlassenen Kasse, sucht Roxane Bicker einen Schatz. Sie hält einen Bildschirm in der Hand, der - je nach Lage - virtuelle Figuren in die Museumshallen setzt. Gerade folgt sie einem fliegenden Skarabäus hinunter ins Untergeschoss. Die Museumspädagogin testet gerade die jüngste Version eines für das Museum entwickelten Augmented-Reality-Spiels. Dieses bringt auf tragbaren Tabletcomputern virtuelle Realität in die Räume des Ägyptischen Museums. Entwickelt wurde das Spiel extra für jüngere Besucher, um auch diese für die Welt des alten Ägyptens zu faszinieren.

Nein, untätig seien sie und ihre Kollegen seit der Schließung im Dezember nicht gewesen, sagt Bicker. Im Gegenteil: "Natürlich bereiten wir uns darauf vor, dass die Museumsbesucher wieder zu uns kommen." Wann das sein wird, dazu mag sie keine Prognose abgeben. Das pandemiebedingte Leben ohne Publikum - es schmerzt nicht nur die Angestellten, sondern auch Horus, Echnaton und all die anderen. Und das, obwohl sie schon seit Tausenden von Jahren einsam sind.