Äbtissin schafft das "Wunder von Waldsassen"

Managerseminare und Straußenfarm im Kloster

In der Abtei arbeiten die Schwestern als Team an der Sache und das höchst erfolgreich. Mittlerweile gibt es Managerseminare, eine Umweltbildungsstätte, das Gästehaus, einen Klosterladen und eine Straußenfarm. Die Schwestern unterrichten in der Mädchenrealschule. Die Abtei präsentiert sich modern und weltoffen.

"Das kostbarste Gut, das wir hier haben, ist die Stille, die es eigentlich nirgends mehr gibt. Die wird sehr gern angenommen. Aber es kann schon sein, dass es um mich herum still ist, aber ich in mir keine Stille habe. Davon kann ich ein Liedchen singen, wenn man sich täglich drum bemüht in die Stille zu kommen und einem das Ego und der Verstand dann an der Nase herumführt." Äbtissin Laetitia Fech

Der Arbeitstags hier ist klar strukturiert - fünfmal am Tag wird gebetet. Das Leben in der Abtei ist ein ganz Eigenes: Die Schwestern leben "von ihrer Hände Arbeit" wie Laetitia Fech es nennt, sie haben keinen Besitz, stellen ihr Leben in den Dienst der Abtei und leben nicht von der Kirchensteuer.

Äbtissin versucht, im Augenblick zu leben

Laetitia Fech, mit bürgerlichen Namen Agathe, ist eine zierliche Person, mit sehr wachen, leuchtenden und gütigen Augen. In ihrer Nähe spürt man Demut und Achtsamkeit, mit der sie dem Leben begegnet.

"Mir wir immer mehr klar, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft haben wir noch nicht, das Einzige, was wir haben, ist das Jetzt, im Augenblick zu leben, diese Kostbarkeit." Äbtissin Laetitia Fech