"Adventszauber" in Marktredwitz, "Winterdorf"-Absage in Kulmbach

Nach einjähriger Corona-Pause findet in diesem Jahr wieder der "Marktredwitzer Adventszauber" statt. Vom 25. November 19. Dezember sind die Buden an den vier Adventswochenenden jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Ortswechsel für Weihnachtsmarkt in Marktredwitz

Rund 14 Stände sind in Marktredwitz dabei: Lammfell, Lederwaren, Foodtruck, Bratwurstbude und Glühweinstand – im Landkreis Wunsiedel ist fast alles vertreten, verkündete die Stadt Marktredwitz. Weihnachtliche Stimmung soll nicht nur das Rahmenprogramm auf der Bühne, sondern auch viel Lichterglanz und 300 Fichten bringen, die als Dekoration vor Ort dienen. Die Bäume werden nicht extra gefällt, sondern mussten sowieso aus dem Wald entnommen werden.

Zum ersten Mal findet der Adventszauber aufgrund einer Baustelle nicht im Stadtpark, sondern auf dem Angerplatz, dem Schützenfestplatz in Marktredwitz, statt, so Oberbürgermeister Oliver Weigel (CSU). Im angrenzenden Egerlandkulturhaus können die Besucher zum Aufwärmen eine Krippenausstellung ansehen oder im Café einkehren.

Highlight ist in diesem Jahr wieder die Kunsteisbahn "Edeka Ice-Arena", die immer von Montag bis Sonntag geöffnet sein wird und je nach Witterung bis in den März 2022 befahrbar sein soll. Während der Öffnungszeiten ist mit dem "Rawetzer Weihnachtsexpress" ein kostenloser Shuttlebus zwischen Stadtzentrum und Adventzauber unterwegs. Zur Eröffnung am 25. November um 16.30 Uhr soll auch das Christkind vorbeikommen.

Kulmbach: Kein "Winterdorf" wegen Personalmangel

In Kulmbach muss unterdessen das "Winterdorf" in diesem Jahr abgesagt werden. Darüber hat der Veranstalter Kurt Grauberger die Stadt informiert, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Stadt bedauere das, da das "Winterdorf" ein beliebter Treffpunkt in der Innenstadt gewesen sei und vorweihnachtliche Stimmung nach Kulmbach gebracht habe. Grund für die Absage sei Personalmangel.

Zeitgleich teilte die Stadt mit, dass es heuer – anders als im vergangenen Jahr – wieder einen "richtigen" Adventsmarkt geben werde. Aufgrund der Corona-Lage hatte die Stadt im vergangenen Winter auf einen herkömmlichen Markt verzichtet und stattdessen Weihnachtsmarktbuden in der Innenstadt verteilt. Dieses Jahr soll aber wieder ein Adventsmarkt am ersten Adventswochenende vom 26. bis 28. November auf dem Marktplatz stattfinden. Auch die weihnachtliche Beleuchtung werde in diesem Jahr wieder in Kulmbach angebracht, so die Stadt.