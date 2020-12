Adventsstimmung im Oettinger Schloss

Es funkelt und glitzert, wenn man den Innenhof vom Oettinger Schloss betritt. In der Mitte der festlich geschmückte Brunnen, an der Seite ein Christbaum, dazu die vielen leuchtenden Fenster. In ihnen sind Szenen aus weihnachtlichen Geschichten dargestellt.

Jeden Sonntag sechs neue Fenster

Für jeden Adventssonntag haben die Erbprinzessin zu Oettingen-Spielberg und ihre Mitarbeiter eine Weihnachtsgeschichte ausgesucht. Da geht es zum Beispiel um den Jäger Wanja, in dessen Haus mehrere Waldtiere Zuflucht vor einem Schneesturm suchen. Nur wissen sie nicht, dass sie es da mit einem Jäger zu tun haben und sich demnach in Gefahr begeben. Passend zur Geschichte sind in den Adventsfenstern ein Fuchs oder ein Hase, ein Jägerhut und ein Gewehr oder auch Wanjas Hütte zu finden. Um Flori, der so gerne Mandellebkuchen isst, geht es in einer anderen Geschichte. Und am Sonntag kommt wieder eine dazu.

Coronagerechte Umsetzung per Handy möglich

Die Geschichten sind ausgedruckt am Eingang hinterlegt. Wer das Papier wegen Corona nicht in die Hand nehmen will, kann sich die Geschichte per QR-Code auf das Handy laden, außerdem sind sie auf der Webseite von Schloss Oettingen zu finden. Und auf ihrem Instagram-Account postet die Erbprinzessin außerdem Szenen aus den Fenstern. Glühwein oder Plätzchen dürfen wegen Corona nicht an die Besucher ausgegeben werden.

Geöffnet ist der Schlosshof täglich von 07.30 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.