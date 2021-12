Adventskranz verursacht tödlichen Wohnungsbrand in Würzburg

Bei einem Wohnungsbrand im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld ist am Sonntagabend ein 76-jähriger Mann gestorben. Wie die Integrierte Leitstelle Würzburg mitteilt, war der Brand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Es war davon auszugehen, dass noch Menschen in der brennenden Wohnung waren. Deshalb suchten zwei Trupps der Berufsfeuerwehr Würzburg und der Freiwilligen Feuerwehr Reichenberg unter schwerem Atemschutz nach Personen.

76-Jähriger stirbt an Rauchgasvergiftung

Die Einsatzkräfte fanden einen im Rollstuhl sitzenden, bewusstlosen Mann und brachten ihn ins Freie. Sie haben versucht, den Rentner wieder zu beleben. Doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der 76-Jährige starb an einer Rauchvergiftung. Die anderen Bewohner konnten sich laut Polizei selbst ins Freie retten.

Adventskranz in Brand geraten

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war es ein Adventskranz, der in der Wohnung des Mannes in Flammen geraten war. Das Feuer hat dann auf die Möbel übergegriffen. Nach etwa einer Stunde haben die insgesamt 39 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst den Einsatz beendet. Der Rettungsdienst betreute die Nachbarn aus den oberen Etagen des Gebäudes. Sie konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.