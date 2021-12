Adventskranz in Schule fängt Feuer - Gebäude wird geräumt

Ein brennender Adventskranz in einer Schule hat im Landkreis Bamberg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Adventskranz am Mittwoch auf dem Pult eines Klassenzimmers in Hirschaid Feuer gefangen. Die Kerzen auf dem Kranz hätten zu diesem Zeitpunkt allerdings schon nicht mehr gebrannt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Schule geräumt, bis die Löscharbeiten abgeschlossen waren. Warum es zu dem Feuer kam, ist bisher unklar. An dem Pult entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.

Erst am Sonntag war bei einem Brand in Würzburg ein Mann ums Leben gekommen. Ein brennender Adventskranz soll der Auslöser für das Feuer gewesen sein.

Mit Material von dpa.