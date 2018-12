Adventsfeier für Flüchtlinge im Bayerischen Wald

Adventskranz, Weihnachtsfeier, Christkindlmärkte - momentan kann man der glühenden Vorweihnachtsstimmung kaum ausweichen. Aber wie ist das in Flüchtlingsunterkünften, bei Migrantenfamilien oder in Kindergärten, in denen inzwischen auch fast überall Kinder mit Migrationshintergrund sitzen? Viele von ihnen stammen aus Ländern und Religionen, in denen Weihnachten nicht gefeiert wird. Wie knifflig ist das, wenn Helferkreise dann plötzlich mit christlichen Bräuchen in die Unterkünfte kommen?

Fingerspitzengefühl gefragt

Viele Helferkreise veranstalten Adventsfeiern auch für erwachsene Flüchtlinge. Dazu braucht es Fingerspitzengefühl, dass die gut gemeinte Feier am Ende nicht missionarisch wirkt, räumt Sepp Schlecht ein. Er ist katholischer Diakon für die Gemeinden Böbrach und Bodenmais im Kreis Regen. Heuer hat er in der Böbracher Unterkunft ein Friedensgebet in vier Sprachen veranstaltet. In der Bodenmaiser Unterkunft, in der momentan Familien mit insgesamt 16 Kinder leben, gibt es am Freitag eine Adventsfeier.

Einbeziehen oder Ausgrenzen?

Doch der Austausch klappt nicht immer, erzählt Peter Kirmes, seit vielen Jahren ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer.

"Es sind verschiedenen Kulturkreise. Das passt auch bei denen schon nicht so zusammen. Auch wenn die meisten dem Islam angehören." Peter Kirmes, Flüchtlingshelfer

Trotzdem ist es wichtig, die Menschen in den Flüchtlingsunterkünften nicht auszugrenzen, sagt Jürgen Probst, der hauptamtliche Integrationslotse am Landratsamt Regen. Denn auch wenn sie selber nicht Weihnachten feiern, spüren sie doch, dass es für uns eine wichtige Zeit ist.

"Die Flüchtlinge wissen ja, dass es ein großes Fest bei uns ist und dann ist ein Interesse da und dieser Austausch - ob des mal eine halbe oder dreiviertel Stunde ist - tut ihnen wahnsinnig gut." Jürgen Probst, Flüchtlingslotse

Es geht auch religiös "neutral"

In der Gemeinschaftsunterkunft in Poschetsried hat der dortige Helferkreis heuer mit viel Erfolg ein großes gemeinsames Plätzchenbacken veranstaltet. Religiös neutral also. Und in Viechtach gab es einen adventlichen Begegnungsabend.