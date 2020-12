29.12.2020, 11:51 Uhr

Adventsbasteleien geklaut: Kindergarten macht 1.000 Euro Verlust

Das Geld war für Ausflüge gedacht: In der Adventszeit haben die Kindergartenkinder in Wortelstetten ihre Basteleien verkauft – an einem Straßen-Verkaufsstand mit befestigter Spendenbox. Beim Blick in die Kasse kam dann die böse Überraschung.