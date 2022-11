Advents-Hacks: Ein Teig, 7 Plätzchen - und ein schneller Kranz

Adventskranz aus der Kuchenform

Auch das Adventskranzbasteln ist kein Hexenwerk. Es reicht schon eine alte Springform.

Material: 1 Steckschwamm, 1 alte Spring- oder Kuchenform, Moos, einige Tannen- oder Eibenzweige, 4 Adventskerzen, 4 nicht brennbare Kerzenhalter und Weihnachtsdeko nach eigenem Geschmack

So wird's gemacht:

Zuerst den Steckschwamm in Form schneiden und in ein Gefäß mit Wasser legen. Den Schwamm langsam vollsaugen lassen und dann ringförmig in die Springform legen. Dabei den Schwamm weder drücken noch quetschen. Die Oberfläche des Schwamms nun mit Moos bedecken. Die Zweige mit einem scharfen Messer schräg anspitzen und durch das Moos in den Schwamm stecken. Die Kerzen mit den Kerzenhaltern im Schwamm fixieren. Nach Belieben dekorieren.

Tipp: Den Schwamm öfters mit Wasser tränken, dann bleiben Moos und Zweige lange frisch.

Weitere weihnachtliche Tipps von Silvia Schlögel fürs Backen, Kochen und Dekorieren gibt es in ihrem Buch "Weihnachten in der Hauswirtschafterei".