Adoptionen in Bayern: Das lange Warten auf ein Wunschkind

Wenn das Telefon klingelt und das Jugendamt dran ist, dann könnten Jonathan und Yvonne Lodziana aus Memmingen ganz plötzlich Eltern sein. "Das ist, wie wenn man schwanger ist und denkt: Oh Gott, morgen kann's losgehen vom Geburtstermin her. Bloß wir können uns nicht darauf vorbereiten", sagt die 30-jährige Yvonne. Seit einem Jahr wartet das Paar vergebens auf ein Adoptivkind.

Adoptieren als Plan A

"Wir haben überlegt, ob wir nie ein eigenes Kind haben wollen, also unbedingt brauchen. Und dann haben wir gesagt: Wir können auch einem Kind helfen", erklärt Yvonne. Für das Paar habe die Frage immer gelautet: "Warum eigentlich nicht adoptieren?", ergänzt Jonathan. Die beiden sind vorbereitet: ihr Gästezimmer hat schon alles, was ein Baby so braucht. Ein Bettchen, Spielzeug und eine Wickelkommode.

Über 100 Kinder im Jahr zur Adoption freigegeben

Und das, obwohl ihre Chance, ein fremdes Kind aus Bayern zu adoptieren, statistisch nicht so groß scheint. Pro Jahr werden im Freistaat 107 Kinder zur Adoption freigegeben – wenn man den Durchschnitt seit dem Jahr 2010 heranzieht. Im Vergleich zu Adoptionsbewerbungen sind das wenige Kinder. Das Bayerische Jugendamt begründet dies mit einer besseren finanziellen und erzieherischen Unterstützung für potentiell abgebende Eltern. Außerdem seien Alleinerziehende heutzutage gesellschaftlich akzeptierter. Zudem werden laut Jugendamt weniger Kinder aufgrund ungewollter Schwangerschaft geboren.

Immer weniger Adoptionsbewerbungen

Aktuell bewerben sich etwa fünf Wunscheltern auf ein Adoptivkind. Yvonne und Jonathan Lodziana hatten im Jahr 2020 bayernweit 623 Mitbewerber. Gleichzeitig wurden 119 Kinder zur Adoption freigegeben. Zehn Jahre zuvor waren es fast doppelt so viele Bewerbungen, aber ungefähr gleich viele Kinder. Ein Verhältnis von eins zu zehn. Die Chancen für eine Vermittlung sind so gesehen gestiegen. Dass die Zahl der Adoptionsbewerber die letzten Jahre kontinuierlich abnahm, führt das bayerische Jugendamt auf andere Möglichkeiten zur Erfüllung eines Kinderwunsches zurück, etwa Entwicklungen in der Reproduktionsmedizin.

Kriterien für Adoptiveltern

Eine Entscheidung für immer, die gut ausgewählt sein muss. "Ein Grundsatz in der Adoption ist immer: Wir suchen Eltern für das Kind, nicht umgekehrt", sagt Veronika Himmelstoß. Sie ist Sozialpädagogin und seit über 30 Jahren in der Adoptionsvermittlung im Landkreis Straubing tätig. Sie hat feste Kriterien für die Auswahl der Adoptiveltern. Etwa die Bereitschaft zum offenen Umgang mit der Adoption, Gesundheit, eine stabile Partnerschaft oder Platz in der Wohnung.

Wichtig: Wertschätzung der abgebenden Mutter gegenüber

Auch Charaktereigenschaften der Adoptiveltern müssen stimmen. Etwa eine gewisse Risikobereitschaft und Toleranz für andere Lebensformen, auch der abgebenden Mutter gegenüber. "Wenn sich eine Frau denkt, ich kann das Kind nicht gut versorgen. Oder es ist ein Kind aus einer Vergewaltigung und ich kann das Kind gefühlsmäßig nicht annehmen. Dann ist das eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung zu sagen, ich gebe das Kind in gute Hände", erklärt die Sozialarbeiterin.

Trend hin zur offenen Adoption

Die Entwicklung gehe hin zu offeneren Adoptionsformen, so das bayerische Jugendamt. "So diese ganz anonyme Tabuisierung einer inkognito-Adoption ist tatsächlich nicht gut für Familien", weiß Veronika Himmelstoß. Seit nun knapp einem Jahr gilt das neue Adoptionshilfegesetz, das das "Recht auf Kenntnis über die eigene Abstammung" nochmals stärkt. So ist es nun vorgesehen, dass leiblichen Eltern und Adoptivfamilien besprechen, ob und wie Kontakt oder Informationsaustausch über die Entwicklung des Kindes stattfinden sollen.

Warten auf das Adoptivkind

Yvonne und Jonathan aus Memmingen sind nun schon über zwei Jahre im Bewerbungs- und Warteprozess. "Ein Gedanke der hilft, wenn der Anruf nicht kommt: Dann geht man ja davon aus, dass es Kindern gerade auch gut geht", meint Jonathan. Da sie als Memminger an ihr Jugendamt, das in der näheren Umgebung vermittelt, gebunden sind, kommt es auch sehr auf die Region an. Im ländlichen Memmingen gibt es durchschnittlich ein Adoptivkind alle zwei Jahre. Eine Alternative wäre für das Paar wahrscheinlich auch ein Pflegekind – hier gibt es in Bayern mehr Kinder als Bewerbungen.