Adler Modemärkte: Zehn Investoren interessiert

Die insolvente Modefirma Adler soll verkauft werden. Das ist am Wochenende am Firmensitz in Haibach bei Aschaffenburg bekannt geworden. Wie ein Sprecher von Adler dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, gibt es mittlerweile zehn Interessenten. Deren Namen wolle er nicht nennen.

Online-Geschäft durch Corona angestiegen

Der Firma stünde nun ein Masse-Kredit zur Verfügung, ein Kredit, der in einem Insolvenzverfahren üblich ist. Damit könne das Geschäft direkt nach dem Lockdown weitergeführt werden. Außerdem sei das Online-Geschäft während des Lockdowns angestiegen. Auch Käuferinnen und Käufer, die sonst nicht online bestellen, hätten sich während der Pandemie an den Computer gesetzt und Kleidung bestellt.

Adler erwartet keine Ladenschließungen

Adler erwartet keine Schließungen von Läden an den 170 Standorten, folglich würde es in diesem Bereich auch keine Entlassungen bei den etwa 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben. Davon ausgenommen sei die Verwaltung. Hier hatte Adler schon vor dem Insolvenzantrag die Mitarbeiterzahl mithilfe von Aufhebungsverträgen abgebaut.

Adler stellte Insolvenzantrag im Januar

Die börsennotierte Firma hatte Mitte Januar den Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Anchor-Partner Tobias Wahl wurde zum Sachwalter bestellt. Der Grund für die Insolvenz sei die Corona-Pandemie. Adler betreibt aktuell 171 stationäre Modefilialen, davon 142 in Deutschland. Das Unternehmen zählt zu den größten Textileinzelhandelsketten in Deutschland.