Adler Modemärkte: Gericht lehnt Klage auf höhere Corona-Hilfe ab

Adler hatte vor einem Jahr im Herbst einen Antrag auf Überbrückungshilfen in Höhe von fast 44 Millionen Euro gestellt. Bewilligt wurden der Modekette aber nur knapp 15 Millionen Euro – zu wenig fand Adler. Wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte, hat das Verwaltungsgericht Würzburg eine Klage der Adler Modemärkte aus Haibach im Landkreis Aschaffenburg auf höhere Corona-Hilfen abgelehnt. Es geht um knapp 29 Millionen Euro. Die schriftlichen Urteilsgründe liegen noch nicht vor.

Mode-Kette erhielt 14,7 statt der geforderten 43,7 Millionen Euro

Adler hatte im Herbst 2021 bei der in Bayern für die Überbrückungshilfe III zuständigen IHK München und Oberbayern einen Antrag auf rund 43,7 Millionen Euro Unterstützung gestellt. Die IHK bewilligte laut Bescheid vom 17. Dezember 2021 allerdings nur rund 14,7 Millionen Euro - aus Sicht von Adler zu wenig.

Pandemiebedingt in Insolvenz geraten

Die Textilkette hatte im Januar 2021 - nach eigenen Angaben pandemiebedingt - Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet und war später vom Berliner Mischkonzern "Zeitfracht" übernommen worden. Adler betonte in seiner Klage, man sei nur aufgrund der mit den Schließungsanordnungen in der Corona-Krise einhergehenden massiven Umsatzeinbußen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Die Übernahme durch "Zeitfracht" habe dies beendet.

IHK: Konzern-Veränderungen Grund für niedrigeren Bescheid

Die IHK begründete die Höhe des Förderbescheids mit den Veränderungen im Unternehmen: Im Oktober 2020 betrieb Adler seine Modemärkte und die Tochtergesellschaften noch zu 100 Prozent selbst. Seit dem 21. Januar 2021 befand sich der Modekonzern jedoch in einem Insolvenzverfahren unter Eigenverwaltung. Am 18. März 2021 änderten sich die Beteiligungsanteile zwischen Mutterkonzern und Tochtergesellschaften. Am 1. Juli 2021 wurde das eigentliche Insolvenzverfahren eröffnet und am 31. August 2021 durch die Übernahme durch den neuen Eigentümer "Zeitfracht" abgeschlossen.

Förderfähigkeit unter den Konfliktpartnern umstritten

Adler dagegen war nach eigener Ansicht über den gesamten Förderzeitraum förderfähig. Dies sah die IHK anders und argumentierte, Adler habe nicht nachgewiesen, dass die Fördervoraussetzungen für den gesamten Zeitraum vorgelegen hätten. Insbesondere umstritten war, in welchem Zeitraum sich Adler in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden hat, welche Auswirkungen das Insolvenzverfahren hatte und ob die Insolvenzverfahren anderer, gegebenenfalls zum Unternehmensverbund gehörender Firmen sich negativ auf die Förderung ausgewirkt haben.