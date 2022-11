Adler klagt für knapp 29 Millionen Euro mehr Corona-Hilfe

43.693.474 Euro – diese Summe hatten die Adler Modemärkte als Corona-Überbrückungshilfe gefordert. Im Oktober 2021 hatte das Unternehmen einen entsprechenden Antrag gestellt. Die zuständige IHK für München und Oberbayern hat dem Unternehmen aus Haibach im Landkreis Aschaffenburg im Dezember 2021 jedoch nur knapp 15 Millionen Euro gewährt. Adler wehrt sich jetzt gegen die teilweise Ablehnung des Antrags und klagt vor dem Würzburger Verwaltungsgericht für weitere knapp 29 Millionen Euro.

Streit um Corona-Hilfen

Hintergrund ist ein Streit darüber, ab welchem Zeitpunkt Adler wirtschaftliche Probleme hatte. Laut der IHK und dem zuständigen Steuerberater konnte das Mode-Unternehmen nicht nachweisen, dass es sich am 31. Dezember 2019 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand. Die Überbrückungshilfe III könne jedoch nur solchen Unternehmen gewährt werden, bei denen das an diesem Datum nicht der Fall war.

IHK nennt Veränderungen im Unternehmen als Grund

Als Begründung führte die IHK die Veränderungen im Unternehmen an. Im Oktober 2020 betrieb Adler seine Modemärkte und die Tochtergesellschaften noch zu 100 Prozent selbst. Seit dem 21. Januar 2021 befand sich der Modekonzern jedoch in einem Insolvenzverfahren unter Eigenverwaltung. Am 18. März 2021 änderten sich die Beteiligungsanteile zwischen Mutterkonzern und Tochtergesellschaften. Am 1. Juli 2021 wurde das eigentliche Insolvenzverfahren eröffnet und am 31. August 2021 durch die Übernahme durch den neuen Eigentümer "Zeitfracht" abgeschlossen.