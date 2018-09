Adieu Sommer - Wetterdienst warnt vor Tornados

Ab Sonntagnachmittag kommt es voraussichtlich im nördlichen Franken und im Alpenvorland zu Orkanböen - mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. Auf den höchsten Gipfeln der Alpen kann der Wind laut laut Deutschem Wetterdienst sogar bis zu 160 km/herreichen.

Auch andernorts wird es stürmisch, zum Beispiel in Teilen Nordbayerns. Hier erwartet der DWD außerdem Starkregen und Hagel. Und in mehr als 1.500 Metern Höhe dürften bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen, sagen die Meteorologen vorher. Vor allem in den nördlichen Landesteilen seien vereinzelte Tornados nicht ausgeschlossen.

"Fabienne" bringt den Herbst

Grund ist Sturmtief "Fabienne". Es hat nicht nur Regen und Wind im Gepäck - sondern bringt auch unwiderruflich den Herbst: Denn in der kommenden Woche bleibt es windig und frisch. Mehr als 20 Grad werden es laut DWD wohl nirgends in Deutschland mehr.

Ein deutlicher Umschwung - war mancher doch diese Woche noch in Sandalen und T-Shirt unterwegs. Der meteorologische Sommer von Juni bis August war mit einer Durchschnittstemperatur von 19,3 Grad bundesweit der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Norden und Osten Deutschlands war es sogar der wärmste Sommer überhaupt.

Stürmisches Wetter auch in Norddeutschland

Doch schon am Freitag war über den Norden Deutschlands und Skandinavien Sturmtief "Elena" hinweggefegt und hatte zu Unfällen geführt: Auf der Strecke Bremen-Hamburg fuhr ein Regionalzug gegen einen umgestürzten Baum. Ein Passagier wurde dabei nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Im Hamburger Hafen wehte der Sturm einen Stapel Schiffscontainer um - einen davon auf einen Lastwagen. Der Fahrer konnte erst nach einer Stunde aus dem Führerhaus befreit werden.

Noch stärker traf es Skandinavien: Hier wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h erreicht. In Dänemark stürzten Bäume auf Straßen und Eisenbahnlinien. Viele Fähren zwischen Dänemark, Schweden und Norwegen stellten den Betrieb ein.