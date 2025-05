Bald keine Adidas-Fußballschuhe mehr mit Känguruleder

Der Sportartikelhersteller Adidas habe bereits seit August 2024 kein Känguruleder mehr eingekauft, heißt es aus der Firmenzentrale in Herzogenaurach. Bei der Jahreshauptversammlung in Fürth vergangene Woche hatte CEO Bjørn Gulden angekündigt, dass bis Ende dieses Jahres die Produktion von Fußballschuhen völlig ohne das Leder der australischen Tiere auskomme.

Adidas verzichtet als weiterer Hersteller auf Känguru-Leder

Bei den wenigen betroffenen Modellen werde es durch Rindsleder ersetzt, sagte ein Adidas-Sprecher dem BR auf Anfrage, "ohne die Funktionalität zu beeinflussen". Derzeit mache Känguruleder weniger als 0,1 Prozent des für Adidas-Schuhe verwendeten Obermaterials aus.

Von Tierschützern wie der Organisation "Center for a Humane Economy" wurde die Entscheidung als "historischer Meilenstein für den Tierschutz und die unternehmerische Verantwortung" begrüßt. Adidas ist nach Diadora, Puma, Nike und New Balance der fünfte große Schuhhersteller, der kein Känguruleder mehr verwendet.

Tierschützer: Getötete wilde Kängurus und verwaiste Jungtiere

Die Kampagne "Kangoroos are not shoes" behauptet ebenso wie die Tierschutzorganisation Peta, dass jährlich rund zwei Millionen wilde Kängurus in nächtlichen Jagden ihres Leders wegen getötet würden. Dieses Vorgehen führe auch zu zahllosen verwaisten Jungtieren.